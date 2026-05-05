Net ir lengva astma gali sukelti sunkius paūmėjimus: kodėl svarbus nuoseklus gydymas?

2026 m. gegužės 5 d. 10:00
Astma – viena dažniausių lėtinių kvėpavimo takų ligų, kuria serga tiek vaikai, tiek suaugusieji, o sergamumas ja nuolat didėja. Skaičiuojama, kad šia liga serga apie 363 mln. žmonių visame pasaulyje. Nors astmos simptomai dažnai būna epizodiniai ir gali savaime praeiti, gydytojai įspėja – net ir lengva ligos forma gali sukelti sunkius, gyvybei pavojingus paūmėjimus. Dėl šios priežasties labai svarbu ne tik laiku atpažinti ligą, bet ir nuosekliai ją gydyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Astma nėra tik retkarčiais pasireiškiantis kosulys ar dusulys. Tai lėtinis uždegimas kvėpavimo takuose, kuris išlieka net ir tada, kai žmogus nejaučia simptomų. Būtent dėl to gydymas turi būti nuoseklus, o ne tik tada, kai pablogėja savijauta“, – sako Kauno klinikų Pulmonologijos klinikos Sunkios astmos centro ir Intersticinių plaučių ligų sektoriaus vadovė doc. dr. Kristina Biekšienė.
Pasak gydytojos, vienas dažniausių atvejų, kai įtariama astma – užsitęsę simptomai po virusinės kvėpavimo takų infekcijos. Jei kosulys, švokštimas ar dusulys nepraeina kelias savaites, verta sunerimti.
„Jeigu po peršalimo ar kitos infekcijos simptomai užsitęsia ilgiau nei 4–8 savaites, ypač jei atsiranda švokštimas ar dusulys, reikėtų kreiptis į gydytoją. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jei simptomai kartojasi, pasireiškia naktį ar anksti ryte, o tarp epizodų žmogus jaučiasi visiškai gerai – tai labai būdinga astmai“, – aiškina doc. dr. K. Biekšienė.

Liga, kurią daugelis nuvertina: pasekmės gali būti visam gyvenimui

Astmai būdinga tai, kad simptomus gali išprovokuoti įvairūs veiksniai: alergenai, oro tarša, fizinis krūvis ar buvimas tam tikroje aplinkoje. Dažnai kartu pasireiškia ir kitos alerginės ligos – alerginis rinitas ar atopinis dermatitas.
Nors Lietuvoje astmos gydymui skirti vaistai yra prieinami ir kompensuojami, viena didžiausių problemų išlieka neteisingas vaistų vartojimas. „Pacientai neretai nutraukia gydymą vos pagerėjus savijautai. Tai klaida, nes uždegimas kvėpavimo takuose niekur nedingsta. Net jei simptomų nėra, liga išlieka aktyvi ir gali bet kada paūmėti“, – pabrėžia gydytoja pulmonologė.
Pagrindiniai astmos gydymo vaistai – įkvepiamieji gliukokortikoidai – slopina uždegimą ir padeda išvengti paūmėjimų. Šiuolaikinės rekomendacijos pabrėžia, kad net ir lengva astma turi būti gydoma priešuždegiminiais vaistais, o ne tik simptomus malšinančiais preparatais.
„Anksčiau buvo įprasta vartoti tik bronchus plečiančius vaistus pagal poreikį, esant lengvai astmai, tačiau šiandien aišku, kad toks gydymas nėra pakankamas. Net ir lengva astma turi būti gydoma nuosekliai, siekiant išvengti ligos progresavimo ir negrįžtamų kvėpavimo takų pakitimų“, – sako doc. dr. K. Biekšienė.
Kauno klinikose astmos diagnostikai ir gydymui taikomi visi šiuolaikiniai metodai – nuo plaučių funkcijos tyrimų iki alergologinių testų. Sudėtingesniais atvejais pacientai nukreipiami į Kauno klinikose veikiantį Sunkios astmos centrą, taikomas individualizuotas gydymas, įskaitant biologinę terapiją.
„Gydymo sėkmė labai priklauso ir nuo paciento įsitraukimo. Svarbu ne tik vartoti vaistus, bet ir mokėti taisyklingai naudoti inhaliatorių, atpažinti paūmėjimo požymius bei žinoti, kada kreiptis pagalbos“, – akcentuoja gydytoja.
Nors astma nėra visiškai išgydoma liga, tinkamai ją kontroliuojant galima gyventi visavertį gyvenimą be simptomų.
Kiekvienais metais pirmajį gegužės antradienį minima Pasaulinė astmos diena. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas priešuždegiminių inhaliatorių prieinamumui visiems pacientams. Medikai pabrėžia, kad Lietuvoje šis gydymas yra prieinamas, todėl svarbiausia – juo naudotis atsakingai ir laikytis gydytojų rekomendacijų.
