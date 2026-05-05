Žinomi kardiologai kreipėsi į žmones: rengia akciją, kviečia nemokamai pasitikrinti širdį

Širdies nepakankamumo diena yra tarptautinė iniciatyva, kuri šiemet visoje Europoje vyksta su šūkiu „Awareness Today, Protection Tomorrow“ („Suprask šiandien, apsaugok rytoj“). Kampanijos tikslas – padėti žmonėms laiku atpažinti širdies nepakankamumo požymius ir skatinti prevenciją, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lietuvoje prie iniciatyvos su įvairiais renginiais ir akcijomis jungiasi Lietuvos kardiologų draugija, LSMU Kauno ligoninė, VUL Santaros klinikos, Klaipėdos universiteto ligoninė, Šiaulių ir Panevėžio Respublikinės ligoninės.
Širdies nepakankamumas – viena dažniausių lėtinių ligų Europoje. Ja serga daugiau nei 60 milijonų žmonių visame pasaulyje, o Lietuvoje – dešimtys tūkstančių. Liga dažnai prasideda tyliai: dusulys, kojų tinimas, nuovargis ar svorio pokyčiai dėl skysčių kaupimosi – tai pirmieji signalai, kurių nereikėtų ignoruoti.
„Laisvės poliklinikoje“ praeiviai galės atlikti nemokamus kapiliarinio (iš piršto) kraujo tyrimus (cholesterolio, hemoglobino, gliukozės), pasikonsultuoti su gydytojais kardiologais ir rezidentais, dalyvauti gaivinimo ir pirmosios pagalbos mokymuose, kuriuos ves LSMU Medicininės simuliacijos centro komanda. Renginio metu bus dalijami informaciniai lankstinukai, o Kauno muzikinis teatras tą vakarą nušvis žalia spalva – širdies nepakankamumo simboliu.
„Širdies nepakankamumas – tai liga, kurią galima kontroliuoti, jei ji laiku atpažįstama. Kiekvienas žmogus, skiriantis kelias minutes savo širdžiai, prisideda prie sveikesnės visuomenės“, – sako Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas prof. dr. Tomas Lapinskas.
„Mūsų tikslas – ne tik diagnozuoti, bet ir išmokyti žmones rūpintis savo sveikata kasdien. Širdies nepakankamumo prevencija prasideda nuo mažų žingsnių – nuo žinojimo, ką reiškia dusulys ar nuovargis, iki sprendimo ateiti pasitikrinti“, – priduria LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė, kardiologė, Lietuvos kardiologų draugijos Širdies nepakankamumo darbo grupės vadovė prof. dr. Diana Žaliaduonytė.
„Visuomenės susitelkimas ir dėmesys savo širdžiai yra ypač svarbus siekiant ankstyvos širdies nepakankamumo diagnostikos, ilgesnių ir kokybiškų gyvenimo metų“, – patvirtina LSMU ligoninės Kauno klinikų Širdies centro Širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė prof. dr. Gintarė Šakalytė.
Jaunoji Europos kardiologijos draugijos Širdies nepakankamumo asociacijos ambasadorė, kardiologė Ieva Jonauskienė kviečia pasirūpinti širdimi ne tik pacientus, bet ir primena gydytojams, kad svarbu šią ligą nustatyti kuo anksčiau ir laiku pradėti gydymą.
„Laisvės poliklinika“ Laisvės alėjoje, priešais savivaldybę, gyventojus pasitikrinti sveikatą kvies gegužės 7 d. nuo 12 iki 15 val. Renginys, kurį organizuoja Lietuvos kardiologų draugija ir LSMU Kauno ligoninė, yra nemokamas. Registracija nereikalinga. Esant blogam orui programa gali būti koreguojama. Renginys bus fotografuojamas ir filmuojamas; vaizdinė medžiaga gali būti naudojama viešinimo tikslais.
Dėmesys didžiuosiuose šalies miestuose
Širdies nepakankamumo dienos iniciatyvos šiemet nuvilnys per visą Lietuvą, o didieji miestai gyventojams siūlo įvairias edukacines veiklas. Šią dieną visi kviečiami sustoti, pasitikrinti ir pasirūpinti tuo, kas svarbiausia – savo širdimi.
Panevėžyje nuo gegužės 4 iki 10 dienos raudona spalva nušvis miesto savivaldybės pastatas (Laisvės a. 20), o gegužės 7‑ąją 17.30 val. Panevėžio miesto poliklinikoje (Nemuno g. 75) vyks informacinis renginys apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją. Gegužės 15 d. savivaldybėje rengiama sveikatos stiprinimo popietė „Dėmesys širdžiai“, kurioje panevėžiečių lauks matavimai, konsultacijos ir edukacinės veiklos.
Vilniuje Santaros klinikos kartu su Širdies nepakankamumo pacientų organizacija pasitelkia meno kalbą – Vilniaus kolegijos Dizaino fakulteto studentai kuria plakatus, atspindinčius pacientų patirtis ir lūkesčius. Nuo gegužės 11 d. darbai bus eksponuojami Vilniaus kolegijoje (Didlaukio g. 45), o vėliau virs kilnojama paroda, keliausiančia per šalies gydymo ir reabilitacijos įstaigas.
Šiauliuose nuo gegužės 7 d. raudonai apšviečiamas miesto savivaldybės pastatas (Vasario 16‑osios g. 62), šalia įrengiamas informacinis stendas su pagrindine informacija apie širdies nepakankamumą.
Klaipėdoje gegužės 5 d. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) vyks renginys „Menas – receptas širdžiai“, kuriame menotyrininkė prof. R. Rachlevičiūtė kalbės apie širdies simboliką mene, o gydytojai pristatys širdies nepakankamumo požymius ir jų atvaizdavimą meno kūriniuose. Visą gegužės mėnesį Domšaičio galerijoje ir Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) vyks žingsnių rinkimo akcija „Menas – receptas širdžiai“, skatinanti nueiti 7000 žingsnių kartu su menu; aktyviausių dalyvių lauks prizai. Šias veiklas organizuoja Vakarų Lietuvos kardiologų asociacija, Klaipėdos universiteto ligoninė ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padaliniai – Prano Domšaičio galerija ir Laikrodžių muziejus.
