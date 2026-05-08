Užmaršumas ar pirmieji demencijos signalai? Atskleidė, kaip atpažinti ankstyvuosius simptomus

Specialistės paaiškino, kaip vystosi demencija, kaip atpažinti pirmuosius simptomus, papasakojo apie veiksnius, kurie didina ligos riziką, ir atskleidė, kokios medžiagos bei kasdieniai įpročiai yra svarbūs smegenų sveikatai palaikyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Keturi demencijos tipai
„Demencija yra sindromas, pasireiškiantis nuolatiniu, progresuojančiu žmogaus kognityvinių funkcijų silpnėjimu ir sutrikimu. Smegenyse vyksta cheminiai, ardantys procesai: nyksta jungtys tarp smegenų neuronų, o vėliau žūsta ir patys neuronai. Šios priežastys sąlygoja atminties praradimą, elgesio pokyčius ir emocijų pusiausvyros sutrikimus“, – sako BENU vaistininkė Inga Norkienė.
Klinikinėje praktikoje dažniausiai išskiriami keturi pagrindiniai demencijos tipai. Pasak „Antėja“ šeimos gydytojos Justės Zeidotaitės-Marmokienės, dažniausia yra Alzheimerio liga, kuriai būdingas lėtas ir nuoseklus atminties bei kitų pažinimo funkcijų blogėjimas.
„Antroje vietoje pagal dažnumą – kraujagyslinė demencija. Ji susijusi su smegenų kraujotakos sutrikimais ir dažnai pasitaiko po insultų, kai būklė gali blogėti „šuoliais“. Taip pat išskiriama ir Lewy kūnelių demencija, kuriai būdingi svyruojantys simptomai, haliucinacijos ir judėjimo sutrikimai, bei frontotemporalinė demencija, kuri dažniau prasideda jaunesniame amžiuje ir pirmiausia pasireiškia elgesio ar kalbos pokyčiais“, – sako J. Zeidotaitė-Marmokienė.
Užmaršumas ar demencijos požymis?
I. Norkienė pastebi, kad ankstyvuosius demencijos požymius lengva supainioti su paprastu nuovargiu, miego trūkumu ar amžiumi: „Vienas dažniausiai pasitaikančių signalų – interesų praradimas, kai žmogus tampa apatiškas, nebesidomi aplinka, naujienomis ar veikla, kurią anksčiau mėgo. Kitas požymis – išsiblaškymas bei lengvas, dažnai stresui nurašomas užmaršumas. Dažnai pastebima ir nuotaikų kaita, kurią aplinkiniai gali palaikyti nuovargio pasekme.“
Pasak J. Zeidotaitės-Marmokienės, su amžiumi susijęs užmaršumas paprastai yra lengvas ir netrikdo kasdienės veiklos – žmogus gali pamiršti vardą ar daikto vietą, bet vėliau prisimena ir išlieka savarankiškas.
„Tačiau pirmieji demencijos požymiai pasireiškia nuolatiniu atminties blogėjimu, dažnu tų pačių klausimų kartojimu, pasimetimu pažįstamoje aplinkoje, sunkumais atliekant įprastas užduotis ar sprendžiant kasdienes problemas. Taip pat gali keistis kalba, nuotaika ar asmenybė. Pagrindinis skirtumas – demencija pradeda trikdyti kasdienį gyvenimą ir savarankiškumą“, – pastebi J. Zeidotaitė-Marmokienė.
„Raudonosios vėliavėlės“: kada kreiptis į specialistus?
I. Norkienė išskiria dažniausiai pasitaikančius elgesio pokyčius, kuriuos pastebėjus verta pasikonsultuoti su gydytoju. Vienas jų yra kalbos sutrikimai, kai žmogus pamiršta žodžius bei terminus arba žino žodį, bet nesupranta jo reikšmės. Taip pat dažnai pasitaiko ir trumpalaikės atminties praradimas, kai nebeatsimenama, kas vyko vakar arba prieš valandą.
„Dar vienas signalas – agresija, pyktis ir kitas tam žmogui visiškai nebūdingas elgesys. Taip pat galimas ir daiktų padėjimas į neįprastas vietas – pavyzdžiui, raktų ar piniginės radimas šaldytuve be jokio paaiškinimo. Neretai susiduriama ir su skaitymo sunkumais bei dezorientacija, kai žmogus gali pasiklysti gerai pažįstamose vietose, pavyzdžiui, savo rajone“, – pasakoja I. Norkienė.
Pasak vaistininkės, pastebėjus pirmuosius simptomus svarbu kreiptis į specialistus – medicinos pažanga leidžia šiek tiek sulėtinti procesą, jei smegenų pažeidimai nėra per gilūs.
Kas nulemia: genai ar gyvenimo būdas?
Anot J. Zeidotaitės-Marmokienės, demencijos riziką lemia tiek genetiniai, tiek aplinkos veiksniai. Tam tikri genai gali padidinti tikimybę susirgti, ypač – jei liga prasideda anksti, tačiau daugeliu atvejų genetika nėra lemiamas veiksnys.
„Kur kas didesnę įtaką turi gyvenimo būdas: aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, rūkymas, fizinio aktyvumo stoka, nesubalansuota mityba ir socialinė izoliacija, – sako gydytoja. – Praktikoje laikoma, kad reikšminga dalis demencijos atvejų yra susijusi su modifikuojamais rizikos veiksniais, todėl sveikesni įpročiai gali ženkliai sumažinti ligos tikimybę arba atitolinti jos pradžią.“
Smegenų sveikata: svarbiausi vitaminai ir mineralai
I. Norkienė teigia, kad visavertė mityba, fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje yra baziniai dalykai siekiant išsaugoti sveikas pažintines funkcijas, tačiau smegenų funkcijai palaikyti padeda ir vitaminas B12, kuris yra vadinamas „atminties vitaminu“ – jis kartu su vitaminu B6 ir folio rūgštimi mažina potencialiai toksiškos amino rūgšties homocisteino kiekį kraujyje, kuris neigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą bei smegenų funkciją.
„Nervų sistemai svarbus ir vitaminas B1 bei Omega-3 rūgštys, kurios yra pagrindinė smegenų ląstelių sienelės statybinė medžiaga ir yra rekomenduojamos visiems – tiek nėščiosioms, tiek senjorams.
Organizmo senėjimo procesus lėtina vitaminai A, C ir E bei selenas, magnis padeda palaikyti bendrą nervų sistemos veiklą, prisideda prie smegenų pažintinės funkcijos išsaugojimo, o ženšenis padeda smegenims prisitaikyti prie streso. Naujausiais tyrimais remiantis, kreatinas taip pat svarbus gerinant kognityvines funkcijas“, – sako I. Norkienė.
