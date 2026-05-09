Jurbarko ligoninėje – tragiškas incidentas: peilio griebėsi vyras, jo gyvybės medikams išgelbėti nepavyko

Publikacijoje rašoma, kad tai ne pirmas kartas, kai dėl smurtinių atvejų ligoninėje prarandamos gyvybės, tačiau vyr. gydytoja Rūta Lukšienė sako, kad atspėti, kaip elgsis kai kurie pacientai – labai sudėtinga.
Šią žinią įvykių suvestinėje paskelbė Policijos departamentas: 81-erių vyras peiliu susižalojo apie 9.30 val. Nepaisant medikų pastangų, tą pačią dieną, apie 11.25 val., jis mirė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Ligoninės vyr. gydytoja R. Lukšienė „Jurbarko šviesai“ patvirtino, kad incidentas įvyko Vidaus ligų skyriuje, kuriame tuo metu dirbo 11 darbuotojų.
Pasak jos, kai peiliu susižalojo vyras, palatoje buvo dar vienas pacientas.
Panašu, kad niekas iš medicinos personalo, dirbusio skyriuje ir konkrečioje palatoje, kurioje mirtinai susižalojo pacientas, jo nuotaikos ir būklės, privedusios prie tragiško įvykio, nepastebėjo.
