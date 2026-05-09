Po hantaviruso protrūkio laive – dar daugiau patvirtintų atvejų

„Iki gegužės 8 d. pranešta iš viso apie aštuonis atvejus, įskaitant tris mirtis, – penktadienį pareiškė PSO. – Šeši atvejai laboratorijoje patvirtinti kaip hantaviruso infekcijai“.
Visi šeši infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama Andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui, pranešė PSO. Kitais dviem įtartinais atvejais infekcija esą taip pat „tikėtina“.
PSO duomenimis, šiuo metu keturi žmonės yra ligoninėje: vienas reanimacijoje Johanesburge Pietų Afrikoje, du skirtingose ligoninėse Nyderlanduose bei dar vienas Ciuriche Šveicarijoje. Ligoninėje Diuseldorfe Vokietijoje gydomos moters viruso testas buvo neigiamas.
PSO riziką plačiajai visuomenei vertina kaip menką. Epidemiologinė padėtis esą toliau stebima, o rizikos vertinimas nuolat atnaujinamas.
„Rizika keleiviams ir įgulai laive vertinama kaip nuosaiki“, – teigiama pranešime.
Per hantavruso protrūkį laive „Honsius“ mirė trys žmonės. Ketvirtadienį PSO kalbėjo apie penkis patvirtinus infekcijos atvejus ir tris įtarimus. Laivas šeštadienį turėtų pasiekti Tenerifę.