4 gėrimai, kurių griežtai nepataria derinti su vaistais nuo alergijos – nerizikuokite

Leidinys „The sun“ primena, kad šienligė pasireiškia sloga, akių niežėjimu ir čiauduliu.
Maždaug kas ketvirtas britas kenčia nuo šios alergijos, tačiau nedaugelis žino, kad kai kurių gėrimų vartojimas gali dar labiau paaštrinti ir taip nemalonius šios ligos simptomus.
Antihistamininių vaistų, pavyzdžiui, feksofenadino, vartojimas yra įprastas būdas kasdien kontroliuoti alergiją. Tačiau ne mažiau svarbu tai, su kuo šiuos vaistus derinate.
Tiriama, kaip olandų pora mirė nuo hantaviruso: apkeliavo ne vieną šalį
Pasirodo, kai kurie gėrimai gali sumažinti jų veiksmingumą. Apie tai įspėja Jungtinės Karalystės Nacionalinis sveikatos centras.
Apelsinų sultys
Susiję straipsniai
Minėto centro ekspertai įsitikinę, kad sultys gali žymiai sumažinti feksofenadino įsisavinimą
Tai reiškia, kad vaistų vartojimas kartu su mėgstamu rytiniu gėrimu gali trukdyti, o ne padėti visą likusią dieną.
Greipfrutų sultys
Kaip ir apelsinų sultys, greipfrutų sultys taip pat trukdo vaistams veiksmingai patekti į kraują. Dėl to vietoje šių citrusinių vaisių sulčių specialistai pataria vaistus užgerti paprastu vandeniu.
Obuolių sultys
Šis populiarus gėrimas taip pat gali slopinti feksofenadino įsisavinimą žarnyne.
Jei pastebite, kad padažnėjo čiaudėjimas, ašaroja akys ar atsirado odos dilgėlinė, gali būti, kad dėl pasirinktų gėrimų vaistai nustojo visiškai veikti.
Alkoholis
Galiausiai, artėjant vasaros sezonui, gali kilti pagunda išgerti vieną ar dvi tabletes, o paskui išlenkti alaus bokalą ar kokteilį.
Tačiau medikai to griežtai nerekomenduoja daryti, nes tai gali padidinti mieguistumo, galvos svaigimo ir bendro nuovargio riziką.
„Jungtinės Karalystės Nacionalinis sveikatos centras taip pat pataria vengti alkoholio vartojant raminamuosius antihistamininius vaistus, nes tai gali sustiprinti mieguistumą. Raminamieji antihistamininiai vaistai taip pat gali pabloginti gebėjimą vairuoti transporto priemones ar valdyti mechanizmus“, – teigė ekspertai.
Taigi, jei norite smagiai praleisti vakarą su draugais, geriausia atsisakyti alaus ir vietoj to išgerti stiklinę vandens.