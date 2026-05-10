Hantaviruso protrūkis pasaulyje pasėjo nerimą: prasidėjo lenktynės dėl vakcinos

Teigiama, kad mokslininkai skuba sukurti naują vakciną nuo hantaviruso – mirtinai pavojingos ligos, kuri nusinešė trijų žmonių gyvybes prabangios kruizinės kelionės metu.
„Šiuo metu nėra jokios veiksmingos vakcinos, galinčios apsaugoti nuo šio viruso, kuris gali sukelti sunkius kvėpavimo sutrikimus ir pražudyti iki 40 proc. užsikrėtusiųjų.
Tačiau mokslininkai teigia, kad vakcina jau gali būti pakeliui.
Bato universiteto komanda vakciną pradėjo kurti dar prieš tai, kai protrūkis laive „MV Hondius“ sukėlė tarptautinį nerimą“, – rašoma portale.
Vis dėlto, kaip pastebima, tyrėjai mano, kad ši vakcina ateityje galėtų padėti sustabdyti naujus protrūkius arba apsaugoti nuo itin sunkių pasekmių užsikrėtus virusu.
Kol kas preparatas buvo išbandytas laboratorijoje ir su gyvūnais – tyrimų metu nustatytas „puikus imuninis atsakas“.
Pirmuosius bandymus su žmonėmis planuojama pradėti dar šių metų pabaigoje.
Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos agentūra pranešė, kad dviem Jungtinės Karalystės piliečiams hantavirusas jau patvirtintas, o dabar nustatytas ir „dar vienas įtariamas atvejis tarp britų Tristano da Kunjos saloje.
Pacientas šiuo metu lieka atokioje Pietų Atlanto saloje, o kiti du britai gydomi ligoninėse Nyderlanduose ir Pietų Afrikos Respublikoje.
Viskas prasidėjo prieš mėnesį
Laivas „MV Hondius“ balandžio 1 d. išplaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į kruizą per Atlanto vandenyną į Žaliojo Kyšulio salas.
Tačiau jo kelionė per Atlantą buvo nutraukta po to, kai tarp keleivių nustatyti mirtinai pavojingo hantaviruso atvejai.
Iš kruizinio laivo „MV Hondius“, jam balandžio 24 dieną prisišvartavus Šv. Elenos saloje, išlipo 29 žmonės, tarp jų – septyni Jungtinės Karalystės piliečiai. Tarp keleivių buvo ir susirgusi olandė, kuri kelionės metu mirė.
Vėliau mirė dar du žmonės, o sveikatos institucijos skubiai ieško asmenų, kurie galėjo užsikrėsti nuo iš kruizo grįžusių keleivių.
Patvirtinta, kad protrūkį sukėlė Andų virusas – hantaviruso rūšis, dažniausiai aptinkama Pietų Amerikoje.
Egzistuoja kelios hantavirusų rūšys, kurias platina žiurkės ir kiti graužikai, dažniausiai kaimiškose ar žemės ūkio vietovėse.
Dauguma hantavirusų tarp žmonių neplinta, tačiau retais atvejais žmogus žmogų gali užkrėsti Andų viruso atmaina – būtent taip, kaip įtariama nutiko ir laive „MV Hondius“.
Dažniausiai žmonės užsikrečia įkvėpę oro, užteršto viruso dalelėmis iš graužikų šlapimo, išmatų ar seilių.
