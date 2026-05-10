Prancūzui pasireiškė hantaviruso simptomai

„Vienam iš jų simptomai pasirodė repatriacijos lėktuve“, – parašė S. Lecornu „X“ tinkle. – „Šie penki keleiviai buvo nedelsiant izoliuoti iki tol, kol bus priimtas sprendimas. Jie gauna medicininę pagalbą, jiems bus atlikti tyrimai ir medicininė apžiūra“.
S. Lecornu taip pat sakė, kad vėliau vakare paskelbs dekretą, leidžiantį taikyti atitinkamas izoliacijos priemones visuomenės apsaugai užtikrinti.
AFP žurnalistai stebėjo, kad lėktuvas, skraidinęs penkis evakuotus kruizinio laivo keleivius, sekmadienį šiek tiek prieš 16:30 nusileido Le Buržė oro uoste, į šiaurę nuo Paryžiaus.
Iš „MV Hondius“ evakuota pirmoji grupė: keleiviai perkelti į karantiną Madride
Netrukus jie buvo perkelti į penkis greitosios pagalbos automobilius ir su policijos palyda nuvežti į Bichat ligoninę Paryžiuje.
Amerikiečiai iš virusu užkrėsto laivo nebūtinai bus karantinuoti
JAV sveikatos apsaugos institucijos vadovas sekmadienį pareiškė, kad iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuoti amerikiečių keleiviai nebūtinai bus izoliuoti karantino sąlygomis.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya taip pat paragino JAV visuomenę išlaikyti ramybę dėl hantaviruso, sakydamas: „Tai ne COVID-19.“
JAV penktadienį paskelbė, kad organizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių, esančių laive „MV Hondius“, kuriame mirė trys keleiviai, o kiti susirgo. Laivas atplaukė į Ispanijos Kanarų salas.
Susiję straipsniai
JAV keleiviai, kurie visi neturi simptomų, bus nuvežti į specializuotą centrą Nebraskos valstijoje, tačiau ten nebūtinai bus izoliuoti, sekmadienį J. Bhattacharya sakė CNN naujienų laidoje „State of the Union“.
„Mes juos apklausime ir įvertinsime riziką... ar jie artimai kontaktavo su simptomų turėjusiais asmenimis“, – sakė J. Bhattacharya.
Po šio vertinimo ir nelygu numatoma rizika, keleiviams bus leista „likti Nebraskoje, jei nori, arba, jei norės grįžti namo ir padėtis namuose tai leidžia, saugiai juos pargabenti namo, nekeliant rizikos pakeliui sutikti kitų žmonių“, – pridūrė J. Bhattacharya.
Bet kuriuo atveju keleiviai keletą savaičių bus stebimi sveikatos priežiūros institucijų, siekiant užtikrinti, kad jiems nepasireikštų simptomų, sakė jis, kaip atsitiko su septyniais kitais amerikiečiais, kurie paliko laivą anksčiau.
Pasak CDC, „žmonės paprastai yra užkrečiami tik tada, kai pasireiškia simptomai“.
J. Bhattacharya sakė, kad tas pats protokolas buvo taikomas 2018 m. kilus „būtent šio hantaviruso štamo“ protrūkiui, kuris buvo sėkmingai sustabdytas.
Atsakydamas į kritiką, kad JAV sveikatos institucijos nepakankamai informavo apie hantaviruso pavojų – praėjus šešeriems metams po COVID-19 pandemijos – jis sakė, kad šios situacijos nėra palyginamos.
„Jei grėsmės lygis būtų buvęs aukštesnis, mes, žinoma, būtume reagavę kitaip“, – sakė J. Bhattacharya. – „Tai ne COVID. Neturėtume panikuoti, kai tam nėra pagrindo.“