Šiukštu nedalinkite šių tablečių pusiau – gresia šalutinis vaisto poveikis

Kodėl tai rizikinga?
Dažniausiai dalinti negalima įvairiems virškinamojo trakto veiklos sutrikimams palengvinti arba gydyti skirtų tablečių, širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų, taip pat vaistų nuo skausmo bei prailginto veikimo tablečių.
Tabletėje, kuri neturi griovelio, veiklioji medžiaga gali būti netolygiai pasiskirsčiusi, tad ją perlaužus pusiau, gamintojas negarantuoja, kad kiekvienoje pusėje veikliosios medžiagos bus po lygiai.
Šiltėjant orams primena apie gamtoje tykantį pavojų: šiuo metu reikia būti ypač atsargiems
Tada vaisto veikimas gali būti nepageidaujamai staigus. Pavyzdžiui, kraujo spaudimui skirto vaisto veikliosios medžiagos koncentracija kraujyje staigiai padidėja, o tai lemia staigų kraujospūdžio kritimą, vietoje įprastinio tolygaus jo išlaikymo. Staigus kraujospūdžio sumažėjimas gali sukelti galvos svaigimą, skausmą ir bendrą silpnumą.
Todėl vertėtų laikytis auksinės taisyklės – skaityti tikslią vaisto vartojimo intrukciją, kuri pateikiama informaciniame lapelyje.
Susiję straipsniai
Kokių klaidų nedaryti?
Kodėl nebūtinai galima skaldyti tabletę, ant kurios yra griovelis? Kartais jis gali būti skirtas tam, kad palengvintų tablečių rijimą arba padėtų dalyti tabletes tik tam tikrais atvejais, jeigu taip numato gamintojas.
Be to, tabletę padalinti reikia tvarkingai. Deja, vaistininkai pastebi, kad žmonės kartais naudoja ne specialų tablečių kirtiklį, o virtuvinį peilį ar laužia pirštais, Tai neleidžia paskirstyti tabletės lygiomis dalimis, gali ją sutrupinti.
Didžiąją dalį tablečių dengia speciali plėvelė, kurios pažeisti nereikėtų. Plėvelė reikalinga, kad medikamentas kuo mažiau dirgintų skrandį ir padėtų išvengti šalutinių poveikių.
Dėl tos pačios priežasties vaistų tablečių šiukštu negalima kramtyti. Pažeidus kai kurių tablečių ar kapsulių apvalkalus, veiklioji medžiaga gali pilnai nesuveikti dėl sąveikos su skrandžio sultimis. Sukramčius tabletę, kuri turėtų būti praryta, kyla didelė tikimybė, kad pacientas nesulauks maksimalaus vaisto teikiamo poveikio.
Kitų vaistų tabletes dengianti plėvelė užtikrina, kad veiklioji medžiaga išsiskirs palaipsniui, jos poveikis truks ilgiau. Taip pat būna, kad plėvėlė padeda vaistui praeiti skrandyje esančią rūgštį ir leidžia veikti žarnyne.
Kurias tabletes galima dalinti?
Atsakymas paprastas – jeigu ant vaisto yra vagelė ir informaciniame lapelyje aiškiai nurodoma, kada ir kaip jį galima dalinti. Ir tam būtina turėti specialų tablečių kirtiklį. Jei neturite kantrybės kruopščiai perskaityti informacinį lapelį, pirkdami vaistą būtinai paklauskite vaistininko, jis paaiškins, kas galima, o kas – ne.
Vaistaigalvos svaigimaspadidėjęs kraujospūdis
Rodyti daugiau žymių