Alerginio rinito keliami nepatogumai gali apkartinti kasdienybę

2026 m. gegužės 13 d. 08:00
Alerginis rinitas – tai lėtinė būklė, kai nosies gleivinėje vyksta uždegiminiai procesai dėl įvairių alergenų poveikio. Į šiuos alergenus organizmas reaguoja neįprastai, t. y., per stipriai, tad kyla nepageidaujamų ir nepatogumus keliančių reakcijų. Alerginis rinitas gali apkartinti kasdienybę, nes varginantys nosies, o kartais ir akių simptomai (čiaudulys, tekanti sloga, nosies užgulimas, akių paraudimas ir niežulys ir kt.) trukdo dirbti, mokytis, miegoti.
Alerginį rinitą sukeliantys ir jau esamos būklės simptomus sunkinantys alergenai
Dažniausiai imuninę sistemą dirgina šie alergenai: žiedadulkės (tuomet sakoma, kad asmenį kamuoja šienligė), namų dulkės ir dulkių erkės, gyvūnų epidermio dalelės, cheminės medžiagos ir garai (rečiau), pelėsiai, kai kuriais atvejais – tam tikri maisto produktai. Pavyzdžiui, pastebėta, kad beržams alergiški asmenys gali jautriau reaguoti į patiekaluose esančias morkas ar obuolius.
Pagrindiniai alerginio rinito simptomai
Dažniausiai minimi tokie simptomai kaip priepuolinis čiaudulys ir sloga, kuriai būdingos gausios, skystos, vandeningos, tekančios išskyros. Taip pat kamuoja nosies užgulimas, nosies paraudimas ir nosies niežulys. Niežėti gali ir akis, ir gerklę. Sutrinka uoslės funkcija. Jei paveikiamos ir akys, tuomet jos gali parausti, ašaroti, tapti jautresnės šviesai. Tuomet alerginis rinitas gali būti vadinamas alerginiu rinokonjunktyvitu.
Tinkamai negydomas alerginis rinitas gali kenkti miegui
Nekontroliuojamas lėtinis uždegimas sukelia nuolatinį nosies užgulimą, diskomfortą ir reikšmingai trukdo miegui. Dėl to gali atsirasti nuovargis, dieninis mieguistumas. Taip pat gali pakrikti dėmesio koncentracija, darbingumas, gebėjimas mokytis.
Ignoruojamas alerginis rinitas prastina gyvenimo kokybę
Lėtinis nosies ir akių gleivinės uždegimas pacientui sukelia didelį diskomfortą. Suprastėjus miegui ir sumažėjus darbingumui reikšmingai blogėja bendra asmens gyvenimo kokybė. Nieko nedarant didėja depresijos ir kitų emocinių problemų tikimybė.
Nekontroliuojamas alerginis rinitas gali sukelti komplikacijų
Tinkamai negydomas nosies gleivinės uždegimas gali prisidėti prie lėtinio sinusito (prienosinių ančių gleivinės uždegimo) išsivystymo. Tuo tarpu vaikams padidėja vidurinės ausies uždegimo tikimybė. Ausų uždegimo rizika būdinga ir suaugusiesiems, tačiau vaikams ji daug didesnė dėl tam tikrų anatominių savybių.
Moksliniai duomenys rodo, kad alerginis rinitas dažnai „keliauja“ kartu su astma. Statistiniai duomenys padeda daryti išvadas, kad tinkamai negydomas alerginis rinitas gali padidinti astmos išsivystymo tikimybę.
Alerginį rinitą kontroliuoti būtina
Alerginis rinitas gydomas keliais pagrindiniais metodais. Pirmiausia rekomenduojama vengti didesnį imuninės sistemos jautrumą sukeliančių alergenų. Taip pat rekomenduojami antihistamininiai vaistiniai preparatai (pirmenybę reikėtų teikti mieguistumo nesukeliantiems preparatams, klauskite gydytojo ar vaistininko, kuris preparatas slopina mažiausiai), nosies kortikosteroidai. Jei reikia, trumpą laikotarpį galima vartoti nosies dekongestantus.
Dabar yra ir kombinuotų preparatų, kuriuose gali būti derinamos kelios vaistinės medžiagos, pavyzdžiui, į nosį vartojami antihistaminiai preparatai ir kortikosteroidai. Kartu su kitais vaistiniais preparatais gali būti skiriama leukotrienų receptorių antagonistų. Naudingas nosies ertmių plovimas jūros vandeniu, nes ši procedūra padeda palengvinti kvėpavimą, pašalinti alergenus ir perteklines gleives.
Jei įprastos priemonės ir jų deriniai nepadeda, galima apsvarstyti specifinės alergenų imunoterapijos galimybę, tačiau ji reikalauja daug kantrybės ir nėra tinkama visiems asmenims.
