Pastebėjote pilvo išvaržą? Chirurgas įspėja nedelsti

Vis dėlto pirmaujančios privačios chirurgijos klinikos Baltijos šalyse „Nordclinic“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Aurimas Dobilinskas įspėja: laukiant, „kol pasidarys blogiau“, gali prireikti skubios ir pavojingos operacijos.
Dažniausios pilvo išvaržos priežastys – nėštumas, antsvoris, intensyvus fizinis krūvis, pooperaciniai randai, padidėjęs pilvo ertmės spaudimas, lėtinis kosulys, vidurių užkietėjimas ar natūralus audinių silpnėjimas senstant.
„Pirmiausia pacientai pastebi iškilimą ar guzelį pilvo sienoje, kuris gali padidėti stovint, kosint, keliant svorį ar įtempiant pilvo sienos raumenis. Iš pradžių skausmo gali visai nebūti, tačiau neretai atsiranda tempimo, spaudimo, diskomforto jausmas, vėliau – skausmingumas fizinio krūvio metu, – pasakoja A. Dobilinskas. – Dalis pacientų sako, kad išvarža „dingsta atsigulus“ arba ją galima „įstumti atgal“. Būtent toks kintantis iškilimas ir yra vienas tipiškiausių pirmųjų požymių.“
Laukti ar operuotis iš karto?
Atsiradus pilvo išvaržai, natūraliai kyla klausimas – kas toliau? Chirurgas pataria iš pradžių išvaržą stebėti: jei ji nedidelė, nesukelia simptomų, nedidėja, yra lengvai grąžinama atgal, tam tikrais atvejais galima neskubėti su operacija. Vis dėlto toks stebėjimas yra tik laikinas sprendimas, kadangi išvarža savaime neužgis, o operacijos prireiks bet kokiu atveju.
„Operacija rekomenduojama tada, kai išvarža didėja, ima skaudėti, trukdo kasdienei veiklai, nebesugrįžta atgal arba kai kyla rizika, kad ji įstrigs. Tačiau kai išvarža įstringa ir jos turinio nebeįmanoma grąžinti atgal arba tuo pačiu sutrinka įstrigusio audinio ar žarnos kraujotaka, vystosi stranguliacija – tai jau skubi, gyvybei pavojinga situacija. Tokiu atveju gali prasidėti žarnų nepraeinamumas, audinių nekrozė, gangrena, sepsis“, – įspėja gydytojas.
Delsiant atlikti chirurginį pilvo išvaržos gydymą, gali prireikti skubios operacijos, kuri dažnai pasižymi didesniu komplikacijų ir mirtingumo pavojumi, nei planinė procedūra. Skubiai operuotis gali prireikti, jei atsiranda staigus stiprus skausmas, pykinimas, vėmimas, paraudimas, skausmingas kietas guzas, pilvo pūtimas, kai išvarža tampa nebegrąžinama, ar žmogui sutrinka dujų ir išmatų pasišalinimas.
„Todėl nereikėtų nedelsti vien todėl, kad kol kas labai neskauda. Išvarža gali ilgą laiką būti gana tyli, tačiau ji gali didėti, audiniai – silpnėti, o būsima operacija – sudėtingėti. Kuo išvarža didesnė ir kuo ilgiau ji egzistuoja, tuo sunkiau kartais atkurti pilvo sieną, – pataria A. Dobilinskas. – Pastebėjus išvaržą, rekomenduoju kuo skubiau pasikonsultuoti su chirurgu. Jei jis matys, kad ji nedidelė ir besimptomė, galima bus svarstyti laikiną stebėjimą. Vis tik šios ligos atveju planinė operacija beveik visada yra saugesnis ir labiau prognozuojamas kelias.“
Kada įsikišti teks ir plastikos chirurgams
Nors plastikos chirurgai kiekvienos techniškai įprastos išvaržos neoperuoja, vis dėlto jų pagalbos prireikia, gydant sudėtingus pilvo sienos defektus. Pavyzdžiui, jei yra didelė pooperacinė išvarža, kai trūksta kokybiškų minkštųjų audinių, yra daug randų, odos perteklius ar kartu reikia pilvo sienos rekonstrukcijos, svarbu ne tik „uždaryti skylę“, bet ir atkurti pilvo sienos vientisumą.
Šiuo atveju operacija nėra estetinė – plastinės chirurgijos gydytojai atkuria pilvo sienos funkciją: stabilumą, vidurinės linijos vientisumą, audinių paslankumą. Žaizda tinkamai uždaroma, sukuriant geresnes sąlygas gijimui.
„Tokiose situacijose skirtingų sričių chirurgai dirba drauge. Bendrosios chirurgijos gydytojas sprendžia vidaus organų, sąaugų, žarnyno klausimus, o plastikos chirurgas prisideda prie audinių mobilizacijos, minkštųjų audinių padengimo, pilvo sienos rekonstrukcijos, kartais ir odos ar poodžio pertekliaus korekcijos bei estetiškai ir funkciškai palankesnio uždarymo“, – dalijasi gydytojas.
Be to, plastinės chirurgijos gydytojų taikomi rekonstrukciniai metodai leidžia pasiekti mažesnį tempimą žaizdos kraštuose ir gauti funkciniu požiūriu stabilesnį rezultatą. Taigi, estetinis rezultatas po šio tipo plastinės chirurgijos yra papildoma nauda, o kur kas svarbiau tai, kad rekonstrukcinės galimybės gali pagerinti pilvo sienos biomechaniką ir bendrą operacijos rezultatą.