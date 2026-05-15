Kada užgulusi nosis – ne pavasarinis peršalimas, o rimtos ligos signalas?

Permainingą pavasarį kamuoja tiek sezoniniai peršalimai, tiek alergijos. Ne vieną kamuoja užgulta nosis, gerklės skausmai, čiaudulys ir kiti nemalonūs pojūčiai. Vis dėlto ne visuomet tokie simptomai rodo įprastą peršalimą ar alergiją – kartais tai yra rimtos nosies ligos signalas.
Pasak „Nordclinic“ gydytojo otorinolaringologo Gyčio Baranausko, pasijutus blogai, nereikėtų pulti užsiimti pernelyg agresyvia savigyda. Nerekomenduojama per ilgai vartoti nereceptinių vaistinių preparatų, purškiamų į nosį, o liaudies medicinos priemonės, tokios kaip maisto produktų, pavyzdžiui, česnako skiltelės, kišimas į nosies landą, gali padaryti didesnę žalą nei naudą, Netinkamas gydymas neretai sukelia uždegimą ar medikamentinę slogą.
Taip pat nustatyti, ar bloga savijauta rodo įprastą peršalimą, ar kitokią ligą, galima stebint, kiek ilgai tęsiasi simptomai.
„Kai nosies užgulimą sukelia viršutinių kvėpavimų takų infekcijos ar alergija, jį dažniausiai lydi sekreto tekėjimas iš nosies ar į ryklę, karščiavimas, ryklės skausmas, čiaudulys ar niežulio priepuoliai, ašarojimas. Toks uždegimas įprastai praeina per savaitę. Jei tokie simptomai tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, tokia būklė jau gali būti laikoma lėtiniu sinusitu“, – pasakoja gydytojas.
Kalbant apie alergijų sukeltus simptomus, ši problema gali būti arba sezoninė, arba esant įsijautrinimui įvairiems dirgikliams: maisto produktams, vaistams, dulkėms ar kitiems. Įprastai alergijos simptomai vargina tol, kol nepašalinami dirgikliai.
G. Baranauskas pataria nedelsiant kreiptis į gydytoją, jei peršalimas ar kiti nemalonūs pojūčiai trunka ilgiau nei 10 dienų, laikosi aukšta temperatūra, pasireiškia dideli skruosto ar kaktos skausmai, tinimas aplink akis, regos sutrikimas, kaklo rigidiškumas, pastovios kraujingos ar blogo kvapo išskyros iš vienos nosies pusės, arba atsiranda nosies ar veido asimetrija.
Kada prireiks operacijos?
Anot gydytojo, nosies užgulimas gali rodyti ir rimtą ligą: nosies pertvaros iškrypimą ar vožtuvų nepakankamumą, ryklinės tonzilės padidėjimą, dažniausiai pasireiškiantį vaikams, padidėjusias apatines nosies kriaukles, arba deformaciją, atsiradusią po traumos ar operacijos.
„Tokios struktūrinės problemos vargina ne vienerius metus, nei labai pablogėdamos, nei pagerėdamos. Žmonės skundžiasi, kad kvėpavimas yra blogesnis viena nosies puse. Ypatingai tas jaučiasi fizinio krūvio metu ar gulint ant tam tikro šono. Blokuota nosies pusės gleivinė gali džiūti, pakraujuoti. Neretai yra paminima ir trauma, po kurios nosies forma pasikeitė ir kvėpavimas tapo apsunkintas“, – sako G. Baranauskas.
Deja, šiuo atveju vaistai nebepadeda ir prireikia operacijos. Dažniausiai atliekama nosies pertvaros plastika su apatinių nosies kriauklių plastika arba be jos.
„Jeigu nosis „užsidaro“ forsuoto įkvėpimo metu – bliūkšta nosies vožtuvai – reikia nosies vožtuvų plastikos. Esant lėtiniam rinosinusitui su nosies polipoze ar be jos, rekomenduojama prienosinių ančių operacija. Vaikams dažniausiai šalinama ryklinė tonzilė, atliekant adenoidektomiją. Nosies kriauklių, prienosinių ančių operacijų metu labiau orientuojamasi į kaulines struktūras, ventiliacijos atstatymą, tausojama gleivinė“, – vardija otorinolaringologas.
Po operacijos į įprastą režimą galima grįžti po savaitės ar po 10 dienų, tačiau reikia įsiklausyti į savo organizmą. Gijimas nėra skausmingas, tačiau reikia nusiteikti, kad gali varginti nosies užgulimas, veržimo, tempimo pojūtis veide, trūkti uoslės, skonio, ašaroti akys, skaudėti gerklę. Neretai patinsta veido sritis, kartais atsiranda ir mėlynės po akimis. Be to, nosies landose po operacijos kuriam laikui gali būti paliktos silikoninės plokštelės arba tamponai.
Pasak G. Baranausko, nosies pertvaros, vožtuvų, adenoidų operacijos dažniausiai yra ilgalaikės, o jų efekto turėtų užtekti visam gyvenimui. Vis dėlto jei yra lėtinis gleivinių uždegimas, nosies obstrukcijos simptomai gali pilnai neišnykti, todėl prireikia pakartotinių operacijų, nuolatinės nosies higienos bei medikamentinio gydymo.
