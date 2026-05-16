Moteris visam gyvenimui liko neįgali po to, kai medikai padarė vieną klaidą

Kas įvyko?
Meg Fozzard sukniubo savo namuose Pietų Londone, sunkiai kvėpuodama ir patirdama traukulius. Jos partneris Xander Font Freide nedelsdamas paskambino skubios pagalbos numeriu ir pradėjo gaivinimą pagal operatoriaus instrukcijas.
„Išgirdau Megan leidžiant keistą, duslų garsą, tarsi ji gaudytų orą. Tada jos veido spalva pradėjo labai greitai keistis. Ji tapo labai išblyškusi. Akys buvo atmerktos, tačiau ji nereagavo į tai, ką jai sakiau. Supratau, kad kažkas labai negerai – galbūt net pavojinga gyvybei“, – prisiminė vyras.
Tačiau atvykę greitosios pagalbos medikai iš pradžių netikėjo, kad moteriai sustojo širdis, nors apie tai jau buvo perspėti dispečerio. Situaciją dar labiau komplikavo tai, kad prie specializuoto „LifePak“ aparato buvo prijungti ne defibriliacijos elektrodai, o stebėjimo laidai. Dėl to aparatas neįspėjo medikų, kad būtinas skubus elektros impulsas.
Kaip rašo „New York Post“, net ir supratus problemą, brigada paspaudė ne tą mygtuką, todėl defibriliatoriaus avarinis režimas buvo paleistas dar keturiomis minutėmis vėliau. Iš viso gyvybiškai svarbus elektros impulsas buvo atidėtas aštuonioms minutėms.
Pripažino klaidą ir išmokėjo kompensaciją
Vėliau Londono greitosios medicinos pagalbos tarnyba pripažino, kad buvo pažeisti pacientės priežiūros standartai, o moteriai išmokėta kompensacija, kurios dydis neskelbiamas.
Dėl ilgo deguonies trūkumo Meg patyrė sunkų smegenų pažeidimą. Dabar ji sunkiai kalba, kenčia nuo vadinamojo „smegenų rūko“, nevalingų galūnių spazmų, koordinacijos sutrikimų ir naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
„Beveik neįmanoma rasti žodžių apibūdinti fizinį ir emocinį poveikį bandant susitaikyti su tuo, kas nutiko. Tas momentas ligoninėje, kai supratau, kad mano gyvenimas daugiau niekada nebebus toks pats, buvo labai sunkus“, – prisiminė moteris.
Pasak jos, po nelaimės visas jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
„Iki traumos galėdavau spontaniškai sėsti į traukinį ar net skristi į kitą pasaulio kraštą aplankyti draugų, tačiau visa tai pasikeitė. Iš savarankiško žmogaus tapau priklausoma nuo kitų. Man buvo sunku net pasakyti žmonėms, ko man reikia“, – „New York Post“ pasakojo moteris.
Širdis sustojo dėl nediagnozuotos ligos
Širdies sustojimą, kaip skelbiama, sukėlė iki tol nediagnozuota širdies liga. Po nelaimės Meg negalėjo dirbti 14 mėnesių, tačiau vėliau, gavusi logopedų, kineziterapeutų ir kitų specialistų pagalbą, pradėjo po truputį atsigauti.
Nepaisant sunkių pasekmių, moteris šiandien jau gali pastovėti ant kojų apie valandą, vėl mokosi plaukti ir dirba laisvai samdoma prodiusere, daugiausia dėmesio skirdama žmonių su negalia teisėms.
„Dabar užsiimu oro sportu, iš naujo mokausi plaukti. Maniau, kad šių dalykų daugiau niekada nebegalėsiu daryti. Žinau, kad dar laukia ilgas kelias, tačiau pagaliau jaučiuosi pamažu tampanti tuo žmogumi, kuriuo buvau anksčiau“, – sakė Meg.
Medikai atsiprašė
Londono greitosios pagalbos tarnybos vyriausioji medicinos pareigūnė Fenella Wrigley atsiprašė dėl incidento ir pripažino, kad tą dieną suteikta pagalba neatitiko reikalaujamų standartų.
„Londono greitosios medicinos pagalbos tarnybos vardu nuoširdžiai atsiprašau, kad poniai Fozzard suteikta pagalba neatitiko standartų, kurių tikimės.
Bandant išgelbėti žmogų, kurį ištiko širdies sustojimas, svarbi kiekviena sekundė“, – pabrėžė medikė.