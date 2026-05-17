Po mirtino viruso protrūkio šioje šalyje – grėsmingas perspėjimas: paskelbė tarptautinę ekstremalią situaciją

Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) šeštadienį paskelbė, kad iš viso užregistruotos 88 mirtys ir 336 įtariami šios itin užkrečiamos hemoraginės karštligės atvejai.
Ženevoje įsikūrusi PSO sekmadienį anksti ryte paskelbė, kad Ebolos viruso Bandibadžio atmainos sukeltas protrūkis yra „tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremali situacija“. Tai antras didžiausias pavojaus lygis pagal tarptautinius sveikatos reglamentus.
PSO įspėjo, kad tikrasis atvejų skaičius ir plitimo mastas lieka neaiškūs, tačiau pandeminės ekstremalios situacijos dar neskelbė. Šis didžiausio pavojaus lygio kategorija buvo sukurta 2024-aisiais.
Medicinos pagalbos organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF) pranešė rengianti „didelio masto atsaką“, o šį itin greitą viruso plitimą vadino „keliančiu itin didelį nerimą“.
Šiuos įspėjimus pakartojo ir vietos valdžios institucijos.
„Bandibadžio atmainai nėra vakcinos, nėra specifinio gydymo“, – sakė KDR sveikatos apsaugos ministras Samuelis Rogeris Kamba.
„Šios atmainos mirtingumas yra labai didelis – jis gali siekti 50 procentų“, – pridūrė ministras.
Ši atmaina, kuri pirmą kartą buvo identifikuota 2007 m., taip pat nusinešė vieno Kongo piliečio gyvybę kaimyninėje Ugandoje, šeštadienį pranešė vietos valdžios atstovai.
Vakcinos yra prieinamos tik nuo Zairo atmainos, kuri buvo identifikuotas 1976 m. Jos mirtingumas yra dar didesnis ir siekia net 60–90 proc.
Pasak CDC, sveikatos apsaugos sektoriaus atstovai penktadienį patvirtino naujausią protrūkį Itūrio provincijoje šiaurės rytinėje KDR dalyje, kuri ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu.
„Pastarąsias dvi savaites matome, kaip miršta žmonės“, – sakė vietos pilietinės visuomenės atstovas Isaacas Nyakulinda, su kuriuo naujienų agentūra AFP susisiekė telefonu.
„Nėra, kur izoliuoti sergančiųjų. Jie miršta namuose, o jų palaikus tvarko šeimos nariai“, – pridūrė jis.
Pasak S. R. Kambos, pirmasis užsikrėtęs asmuo buvo slaugytoja, kuri balandžio 24 d. kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą Itūrio provincijos sostinėje Bunijoje. Moteriai pasireiškė Ebolos simptomai.
Ligos simptomai apima karščiavimą, kraujavimą ir vėmimą.
„Per tokį trumpą laiką užfiksuotas atvejų ir mirčių skaičius, kartu su plitimu keliose sveikatos priežiūros zonose ir dabar per sieną, kelia didžiulį susirūpinimą“, – sako MSF skubios pagalbos programos vadovė Trish Newportt.
MSF į šią teritoriją skubiai siunčia medicinos ir pagalbinį personalą.
Didelio kiekio medicininės įrangos transportavimas Kongo Demokratinėje Respublikoje yra nemenkas iššūkis. Ši daugiau nei 100 milijonų gyventojų turinti šalis yra keturiskart didesnė už Prancūziją, tačiau turi prastą susisiekimo infrastruktūrą.
Didelis plitimo pavojus
Tai yra jau 17-asis Ebolos protrūkis KDR, o PSO įspėja apie didelį plitimo pavojų.
„Tikrasis užsikrėtusių asmenų skaičius ir geografinis paplitimas lieka labai neaiškūs“, – teigė PSO.
Tačiau PSO priduria, kad didelis pirminių mėginių teigiamų rezultatų skaičius, atvejų patvirtinimas dviejose šalyse ir vis didėjantis pranešimų apie įtariamus atvejus skaičius „rodo, kad protrūkis gali būti daug didesnis nei šiuo metu aptikta ir pranešama, o plitimo pavojus vietoje ir regione yra didelis“.
Ankstesnis Ebolos viruso, kuris, nepaisant pažangos vakcinų ir gydymo srityje, per pastaruosius 50 metų Afrikoje nusinešė apie 15 tūkst. gyvybių, protrūkis įvyko praėjusį rugpjūtį centrinėje šalies dalyje.
Tąsyk virusas pražudė mažiausiai 34 žmones iki gruodį jį paskelbiant likviduotu.
Per mirtiniausią viruso protrūkį KDR 2018–2020 m. mirė beveik 2,3 tūkst. žmonių.
Manoma, kad Ebolos virusas yra kilęs iš šikšnosparnių. Virusas gali sukelti stiprų kraujavimą ir organų nepakankamumą.
PSO duomenimis, per pastarąją pusę šimtmečio Ebolos protrūkių metu mirtingumas tarp užsikrėtusiųjų svyravo nuo 25 iki 90 proc.
Virusas perduodamas žmogaus žmogui per kūno skysčius arba sąlytį su užsikrėtusio asmens krauju. Užsikrėtusieji tampa viruso platintojais tik pasireiškus simptomams. Inkubacijos laikotarpis gali trukti iki 21 dienos.