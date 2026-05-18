Moterys šią diagnozę iki šiol slepia, tačiau gydytojai įspėja: delsimas didina rizikas

Skaičiuojama, kad šlapimo nelaikymas per gyvenimą paliečia vieną iš trijų moterų, o vyresniame amžiuje – net kas antrą. Tačiau realūs skaičiai gali būti dar didesni, nes dalis moterų apie problemą tiesiog nutyli.
Apie tai, kodėl ši problema vis dar slepiama, kokie mitai ją supa ir kodėl delsimas gali kainuoti dar daugiau, kalbėta laidoje „Gyvensenos paraštėse“ su gydytoju urologu Titu Samaška. Laidą veda mokslininkė dr. Edita Kondrotienė.
Moterys renkasi tylą vietoj pagalbos
Šlapimo nelaikymas: ką daryti susidūrus su šia problema?
Didelė dalis moterų, susidūrusios su šlapimo nelaikymu, nesikreipia į specialistus. Vietoje to jos prisitaiko – naudoja higienos priemones, riboja socialinį gyvenimą, vengia renginių ar net artumo.
Pasak specialistų, tai – viena didžiausių klaidų: „Moterims šlapimo kvapo baimė tampa stipria stigma. Dėl to jos vengia viešumos, kelionių, net susitikimų su draugais. Tačiau problema savaime neišnyksta – priešingai, ji progresuoja“, – pabrėžiama laidoje.
Negydoma būklė gali sukelti ne tik fizinių, bet ir emocinių pasekmių – mažėja pasitikėjimas savimi, atsiranda nuolatinis nerimas, socialinė izoliacija.
Ne tik fizinė, bet ir emocinė problema
Šlapimo nelaikymas dažnai paliečia ir intymų gyvenimą. Jaunesnės, lytiškai aktyvios moterys neretai patiria papildomą stresą dėl baimės, kad lytinio akto metu gali įvykti nevalingas šlapimo nutekėjimas.
Tai lemia ne tik fizinį diskomfortą, bet ir emocinį užsisklendimą. „Atsiranda ribojimai, stresas, jaudulys. Tokiu atveju svarbiausia – nesigėdyti ir kreiptis į specialistus, nes sprendimų tikrai yra“, – akcentuoja gydytojas urologas T. Simaška.
Dažniausi mitai: kodėl moterys delsia
Vienas gajausių mitų – kad šlapimo nelaikymas yra „normali“ amžiaus dalis, su kuria tiesiog reikia susitaikyti, tačiau specialistai tai paneigia.
Šlapimo nelaikymą gali lemti tokios priežastys kaip silpnėjantys dubens dugno raumenys, estrogeno mažėjimas, gimdymo metu patirtos traumos, viršsvoris ir nutukimas, netinkama gyvensena, lėtinės ligos ar kvėpavimo sutrikimai.
Svarbu suprasti, kad tai – ne tik vyresnių moterų problema. Ji gali pasireikšti ir jaunoms moterims, ypač po gimdymo.
Kitas mitas – kad pakanka naudoti higienos priemones. Tačiau tai tik laikinas sprendimas, kuris gali įsukti į vadinamąjį „ydingą ratą“.
„Ilgainiui gali atsirasti odos pažeidimai, dermatitas, infekcijos. Todėl problemą būtina spręsti iš esmės, o ne maskuoti“, – pabrėžia gydytojas.
Gyvensena – vienas svarbiausių veiksnių
Šiuolaikinė medicina vis dažniau akcentuoja gyvenimo būdo įtaką šlapimo nelaikymui.
Didelę reikšmę turi fizinis aktyvumas, subalansuota mityba, kokybiškas miegas, svorio kontrolė.
Antsvoris didina spaudimą dubens dugno raumenims, todėl šlapimo nelaikymo rizika ženkliai išauga. Tačiau specialistai įspėja – svorį mažinti reikia atsakingai ir palaipsniui, pasitarus su gydytojais.
Gydymo galimybės: nuo gyvenimo būdo iki kompleksinių sprendimų
Laidoje akcentuota, kad šlapimo nelaikymas šiandien gali būti sėkmingai valdomas, jei tik moteris laiku kreipiasi pagalbos.
Fitoterapija, pasak specialistų, užima svarbią vietą urologijoje, tačiau turi būti taikoma atsakingai.
„Svarbu rinktis preparatus su aiškiai nurodytomis dozėmis ir klinikiniais tyrimais pagrįstu poveikiu – tai leidžia užtikrinti saugumą ir efektyvumą“, – teigia gydytojas T. Simaška.
Augalai ir jų sinergija: kodėl svarbu ne pavieniai ingredientai
Laidoje aptarti ir augaliniai sprendimai, kurie gali padėti palaikyti šlapimo takų funkciją. Tarp jų – dirvinė asiūklė, kuri pasižymi diuretiniu, priešuždegiminiu poveikiu, apyniai, kurie yra laikomi fitoestrogenų šaltiniu, antibakterinėmis savybėmis išsiskirianti miltinė meškauogė bei L-glutaminas, svarbus raumenų funkcijai.
Vis tik pabrėžiama, kad didžiausią naudą suteikia ne pavieniai augalai, o jų deriniai.
Apie tai kalba ir žolininkas Virgilijus Skirkevičius, akcentuojantis augalų sinergijos svarbą – tinkamai parinkti deriniai gali sustiprinti vieni kitų poveikį ir veikti efektyviau nei pavienės medžiagos.
Svarbiausia žinutė – nebijoti kreiptis
Specialistai vieningai sutaria: didžiausia problema yra ne pati liga, o delsimas ją spręsti. Šlapimo nelaikymas – tai ne „nepatogumas“, o medicininė būklė, kurią galima ir reikia gydyti.
Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistus, tuo paprastesni ir efektyvesni sprendimai gali būti.
„Svarbiausia – nesigėdyti ir nebijoti. Tai problema, kurią galima išspręsti“, – pabrėžia gydytojas urologas T. Simaška.
