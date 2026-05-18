Šienligė nėra tiesiog paprasta tekanti sloga

Proceso metu išsiskiria histaminas, kuris ir sukelia varginantį gleivinių uždegimą. Paprastai šienligė pasireiškia tokiais klinikiniais simptomais – priepuoliniu čiauduliu, vandeninga sloga, varginančiu gleivinių niežuliu, akių perštėjimu ir ašarojimu. Tokie simptomai atima daug jėgų ir gali sukelti reikšmingą diskomfortą ne tik kasdieninėje veikloje, bet ir emocinėje asmens būklėje.
Kas vyksta organizme šienligės metu?
Alerginis rinitas – tai imuninės sistemos reakcija, kylanti susidūrus su ore esančiais alergenais, dažniausiai – žiedadulkėmis. Alerginį rinitą gali sukelti ir kiti alergenai, pavyzdžiui, pelėsis, dulkių erkutės, gyvūnų epidermio dalelės (pleiskanos) ir panašiai.
Vis dėlto kalbant apie šienligę (sezoninį alerginį rinitą) pagrindiniu kaltininku yra laikomos augalų skleidžiamos žiedadulkės. Kai asmenį kamuoja šienligė, organizmui būdinga klaidingai atpažinti paprastai nepavojingas medžiagas, todėl imuninis atsakas būna pernelyg jautrus ir stipriai išreikštas. Tuomet ir pasireiškia tam tikros pasekmės.
Pirmo kontakto su žiedadulkėmis metu įvyksta sensibilizacija, kai imuninė sistema tarsi „įrašo informaciją“ apie tam tikrą alergeną, kaip apie neabejotiną grėsmę. Tuomet imuninės ląstelės, ypač limfocitai B, pradeda aktyviai gaminti antikūnus (IgE), kitą kartą padėsiančius „kovoti“ prieš konkrečius alergenus. Tuomet imuninės sistemos pagaminti IgE antikūnai prisitvirtina prie tam tikrų gleivinių, išklojusių nosį, akis, kvėpavimo takus.
Asmeniui pakartotinai susidūrus su įkvepiamaisiais alergenais (tarkime, kito augalų žydėjimo sezono metu), prie tam tikrų ląstelių prisitvirtinę IgE antikūnai juos atpažįsta ir sukelia uždegimo mediatorių išsiskyrimą, daugiausiai – histamino. Šios uždegimą sukeliančios medžiagos atsakingos už nemalonius klinikinius šienligės simptomus.
Kokie pagrindiniai šienligės simptomai?
Pagrindiniai šienligės simptomai reiškiasi nosyje, akyse, gerklėje. Lengvesniais atvejais gali kamuoti tik sloga ir nosies užburkimas, sunkesniais – netgi kosulys ir dusulys (ypač tuomet, jei kartu sergama ir astma).
Nosies simptomai apima nuolatinį arba labai dažną čiaudulį; vandeningą, tekančią ir gausią slogą; nosies užgulimą, atsirandantį dėl nosies gleivinių edemos ir paburkimo; nosies paraudimą ir niežėjimą.
Akių simptomai (alerginis konjunktyvitas) apima paraudusias, jautrias ir ašarojančias akis; niežėjimą, deginimą ir diskomforto jausmą akyse; vokų paraudimą ir paburkimą. Akys gali būti jautresnės šviesai ir bet kokiems kitiems dirgikliams.
Tuo tarpu gerklės ir kvėpavimo simptomai apima diskomfortą, niežėjimą ne tik gerklėje, bet ir ausyse. Taip pat gali atsirasti varginantis kosulys, dažniau pasireiškiantis naktimis ir rytais. Jei asmuo linkęs į astmą arba ja serga, kartu gali atsirasti tokie simptomai kaip švokštimas, dusulys ir panašiai.
Kaip šienligė kenkia gyvenimo kokybei?
Šienligę gydyti būtina ne tik dėl to, kad taip įmanoma sukontroliuoti sunkesnių sveikatos komplikacijų pasireiškimą, bet ir dėl to, kad ji reikšmingai blogina gyvenimo kokybę.
Įvairaus intensyvumo šienligę turintys asmenys dažnai skundžiasi:
- Miego sutrikimais, kylančiais dėl varginančio nosies užgulimo, išskyrų tekėjimo ir kosulio.
- Fiziniu ir emociniu nuovargiu, kuris ypatingai stipriai kamuoja žiedadulkių sezono metu (o jis juk gali tęstis nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, piką pasiekdamas pavasario ir vasaros sezonais).
- Sumažėjusia dėmesio koncentracija, pakenktu darbingumu ir apribotomis mokymosi galimybėmis dėl nuolat patiriamo varginančio diskomforto. Juk ne taip lengva susikaupti ir dirbti, kai kamuoja priepuolinis čiaudulys, akių deginimas ir perštėjimas bei sunkus nuovargis. Tai ypač svarbu turėti mintyje pasirenkant antialerginius vaistus – jau pati liga labai slopina, o jei dar pavartotume slopinančių vaistų... Verta pasiteirauti gydytojo ar vaistininko, kuris, pvz., antihistaminis vaistas slopina mažiausiai.
- Socialiniu diskomfortu, mat mažiau savimi pasitikintiems asmenims gali tapti nejauku būti viešumoje dėl pakitusios išvaizdos (raudonų akių ir nosies), nuolatinio čiaudulio ir gausiai tekančios skystos slogos, patinusių vokų.
- Ir, galiausiai, tinkamai nekontroliuojamos ligos pasekmėmis, pavyzdžiui, tokiomis antrinėmis komplikacijomis kaip sinusitas (prienosinių ančių uždegimas), vidurinės ausies uždegimas, astmos išsivystymas ar jau esamos astmos paūmėjimas. Alerginis rinitas neretai siejamas ir su atopiniu dermatitu, ypač vaikystės laikotarpiu.
