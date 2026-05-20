Nenorite susirgti senatvine silpnaprotyste? Medikai turi jums žinią

Švedijos nacionalinė maisto agentūra peržiūrėjo dabartinius tyrimus ir pateikė savo išvadas naujoje ataskaitoje, kuri bus įtraukta į naujas mitybos rekomendacijas vyresnio amžiaus žmonėms, pristatytas 2026 m.
„Matome, kad mityba yra svarbi kognityvinei sveikatai ir demencijos išsivystymo rizikai“, – sako J. Löfvenborg, Švedijos nacionalinės maisto agentūros mitybos specialistė.
Pasak jos, ryšys aiškiausiai matomas tada, kai kalbama apie konkretų mitybos modelį. „Jei valgote daugiau vaisių, daržovių, ankštinių augalų, riešutų, aliejų ir žuvies, atrodo, galite užkirsti kelią demencijai arba ją atitolinti“, – teigia J. Löfvenborg.
Ji priduria, kad palankiausias mitybos modelis pasižymi tuo, kad jame nėra tiek daug raudonos mėsos, perdirbtos mėsos gaminių ir saldintų gėrimų.
„Tačiau nėra konkrečių maistinių medžiagų, kurių nauda būtų patvirtinta priežastiniais ryšiais. Svarbiausia yra visuma“, – paaiškina mitybos specialistė.
Taip pat neaišku, ar teigiamą poveikį gali turėti skirtingų maistinių medžiagų sąveika.
„Taip pat žinome, kad tokio tipo mityba sumažina ir kitų ligų, tokių kaip 2 tipo diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligos, riziką, todėl, atrodo, apsaugo ir nuo demencijos“, – sako J. Löfvenborg.
Kita vertus, žuvis yra daugelio sveikos mitybos modelių sudedamoji dalis, o 35 stebėjimo tyrimai parodė, kad gausesnis žuvies suvartojimas yra susijęs su mažesne lengvo kognityvinio sutrikimo ir mažesne Alzheimerio ligos bei demencijos rizika.
40 proc. būtų galima išvengti
Tyrimai rodo, kad gausus perdirbtos raudonos mėsos vartojimas yra susijęs su didesne neurodegeneracinių kognityvinių sutrikimų rizika.
11 iš 12 tyrimų taip pat buvo pastebėta, kad didelis pridėtinio cukraus vartojimas yra susijęs su prastesne kognityvine funkcija.
„Kadangi daugumoje tyrimų dalyvavo jaunesni dalyviai arba vaikai, neaišku, ar šis ryšys taikomas vyresnio amžiaus žmonėms“, – pastebi J. Löfvenborg.
Tyrėjai iki šiol padarė išvadą, kad 40 proc. visų demencijos atvejų pasaulyje būtų galima išvengti pakeitus gyvenimo būdą.
„Taip pat tiesa, kad maži pokyčiai daro didelį skirtumą“, – sako J. Löfvenborg.
Alkoholis didina riziką
Mitybos ir demencijos ryšiai yra nulemti sisteminio uždegimo rizikos.
„Sveiki mitybos įpročiai praturtina organizmą antioksidantais ir omega-3 riebalų rūgštimis, kurios sulėtina uždegimą organizme“, – paaiškina J. Löfvenborg.
Per didelis alkoholio kiekis taip pat ne į naudą, jei norite apsaugoti smegenis. 2024 m. atlikta metaanalizė parodė, kad vyresnis nei 65 metų asmuo, vartojantis daug alkoholio, turi 14 procentų didesnę demencijos išsivystymo riziką.
„Panašu, kad didelis alkoholio vartojimas padidina riziką“, – sako J. Löfvenborg.
Tačiau nereikia bijoti gerti kavos ir arbatos.
Ataskaitoje teigiama, kad trys puodeliai kavos per dieną gali būti susiję su 11 procentų mažesne demencijos išsivystymo rizika. Gausesnis arbatos vartojimas taip pat buvo susijęs su mažesne demencijos ir Alzheimerio ligos rizika.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
