38-erių Laura susirgo trečios stadijos vėžiu: gaila, kad pražiopsojau esminį simptomą

Laura trečios stadijos vėžiu susirgo pernai vasarą. Moteris sėkmingai atsigavo, savo ligos istorija dalinosi socialiniuose tinkluose ir „TikTok“ platformoje sutraukė 18 tūkst. sekėjų ratą.
Prieš kelias savaites ji patalpino vaizdo įrašą, kuriame paaiškino, dėl ko jaučia didžiausią apgailestavimą.
„Visą laiką jaučiausi labai pavargusi ir maniau, kad taip turi būti. Manau, daugelis iš mūsų, ypač dirbantys tėvai, turintys mažus vaikus, galvoja: „Juk normalu jaustis pavargusiam.
Turiu labai mažus vaikus, dirbu, nė sekundės nestabteliu – žinoma, kad būsiu pavargusi. Bet iš tikrųjų mano kūnas bandė man pasakyti: „Stop, kažkas ne taip“.
„Aš tai ignoravau ir labai gailiuosi, kad nesikreipiau į šeimos gydytoją anksčiau. Galbūt būtų pavykę ligą pastebėti anksčiau ir, pavyzdžiui, išvengti chemoterapijos“, – svarstė Laura.
Pasak britės, nevalia taikstytis su išsekimo jausmu. Jei gerai išsimiegojote, o vis tiek jaučiate nuovargį, vertėtų apsilankyti pas gydytoją, atlikti profilaktinius kraujo tyrimus.
Įrašo pabaigoje Laura pabrėžė, kaip naudinga atlikti namie slapto kraujavimo testą, kurį galima įsigyti vaistinėje. Tai – imunocheminis išmatų tyrimas, skirtas kraujo paieškai išmatų mėginiuose.
Pagrindiniai žarnyno vėžio požymiai:
– pasikeitę tuštinimosi įpročiai;
– dažnesnis arba retesnis nei įprastai noras eiti į tualetą;
– kraujas išmatose, kuris gali būti raudonos arba juodos spalvos;
– kraujavimas iš išangės;
– pojūtis, kad reikia tuštintis, net jei ką tik buvote tualete;
– skrandžio skausmas;
– pilvo pūtimas;
– svorio kritimas be aiškios priežasties.
Lėtinis nuovargis ar dusulys taip pat gali būti anemijos, kurią gali sukelti žarnyno vėžys, požymis. Šie simptomai būdingi ir kitiems sveikatos sutrikimams, todėl jie nebūtinai reiškia, kad sergate vėžiu.
Jei bet kuris iš šių simptomų trunka tris savaites ar ilgiau, turėtumėte kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jei išmatos yra juodos arba tamsiai raudonos spalvos arba jei viduriuojate krauju, turėtumėte paprašyti skubaus priėmimo pas gydytoją.
Parengta pagal express.co.uk inf.
