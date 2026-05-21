Europoje sparčiai daugėja lytiniu keliu plintančių ligų skaičius

2024 m. pranešta apie 106 331 gonorėjos, dar žinomos kaip triperis, atvejų. ECDC duomenimis, tai atitinka padidėjimą 303 proc. nuo 2015 m. Sifilio atvejų rodiklis per tą patį laikotarpį daugiau nei padvigubėjo ir siekė 45 577 susirgimus.
ECDC atstovas Bruno Ciancio, anot pranešimo, pažymėjo, kad šios ligos, jei nebus gydomos, gali sukelti sunkias komplikacijas, pavyzdžiui, chroniškus skausmus ir nevaisingumą, o sifilio atveju širdies ir kraujagyslių sistemos ar nervų sistemos problemas. Ypač nerimą kelia tai, kad 2023–2024 m. kone padvigubėjo atvejų, kai sifilį motina perdavė vaikui.
Saugoti savo seksualinę sveikatą gana paprasta, sakė B. Ciancio.
„Naudokite prezervatyvus, jei turite naujų sekso partnerių ar kelis jų, ir tikrinkitės, jei pasireiškia tokie simptomai, kaip skausmai, išskyros ar žaizdos“, – kalbėjo jis.
Anot ECDC, labiausiai lytinių infekcijų paveikta grupė yra vyrai, turintys intymių santykių su vyrais, ypač – jei kalbame apie gonorėją ar sifilį. Tačiau sifilis vis dažniau pasireiškia ir heteroseksualams, ypač – vaisingo amžiaus moterims.
Dėl to beveik dvigubai padaugėjo motinos vaikui perduodamų sifilio infekcijų – nuo 78 atvejų 2023 m. iki 140 atvejų 2024 m. Tai duomenys iš 14 šalių, kurios juos pateikė.
