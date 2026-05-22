Iš 12 kandidatų išrinkta Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorė

2026 m. gegužės 22 d. 13:33
Rokiškio psichiatrijos ligoninės vadove paskirta Gitana Kliaugienė. Naująsias pareigas ji pradeda eiti nuo penktadienio, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Konkursą laimėjusi G. Kliaugienė planuoja stiprinti komandą, peržiūrėdama darbo krūvius ir jo organizavimą, stiprindama jaunųjų specialistų rėmimą, daugiau dėmesio skirdama vadovų atsakomybei ir perdegimo prevencijai.
„Artimiausių metų mano veiklos prioritetai – stiprinti pacientų ir personalo saugą, sistemiškai spręsti specialistų trūkumo klausimus, nuosekliai stiprinti biopsichosocialinį modelį, kad pacientai gautų ne tik medikamentinį, bet ir psichologinį bei socialinį gydymą, diegti informacines sistemas ir atnaujinti infrastruktūrą“, – pranešime cituojama G. Kliaugienė.
Naujoji įstaigos direktorė šioje gydymo įstaigoje darbą pradėjo kaip laboratorinės diagnostikos specialistė, 2009 m. pradėjo vadovauti ligoninės laboratorijai, 2013 m. paskirta Klinikinės diagnostikos skyriaus vedėja, o nuo 2025 m. spalio buvo paskirta laikinai eiti Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pareigas.
G. Kliaugienė taip pat yra dirbusi šios ligoninės vidaus medicininio audito skyriaus auditore ir vedėja, Kupiškio ligoninės laboratorijos vedėja ir vidaus medicininio audito grupės vadove.
Anot ministerijos, vasario mėnesį skelbtame Rokiškio psichiatrijos ligoninės vadovo konkurse iš viso dalyvavo 12 pretendentų.
