Planuojantiems savaitgalį vykti į gamtą: kokių svarbiausių klaidų vengti, traukiant erkę?

Dažniausios klaidos traukiant erkę
Vaistininkė E. Ramaškienė pastebi, kad žmonės dažnai padaro keletą klaidų šalindami erkes, o tai gali padidinti infekcijos riziką:
„Nuo senų laikų žinome mitą, kad įsisiurbusią erkę reikia traukti pagal prieš arba pagal laikrodžio rodyklę. Iš tiesų sukioti erkės galvutės negalima, nes ji gali nutrūkti ir likti mūsų odoje. Taip pat žmonės per stipriai spaudžia erkę pirštais arba pincetu. Kiti, prieš traukdami įsisiurbusią erkę, bando ją „uždusinti“ aliejais. Tačiau tiek per stiprus galvutės spaudimas, tiek aliejai gali priversti erkę išskirti daugiau seilių, kurios gali pernešti pavojingas ligas“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Kaip teisingai ištraukti erkę?
„Jeigu įsisiurbė erkė, naudokite specialias priemones kaip pincetas joms traukti. Suimkite erkę kuo arčiau odos paviršiaus, kad nepažeistumėte jos kūno. Traukite ją staigiu ir tiesiu judesiu į viršų, nesukiodami, kad išvengtumėte galvutės nutrūkimo. Ištraukę erkę, dezinfekuokite įkandimo vietą antiseptiku“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.
Jei erkės galvutė liko odoje, vaistininkė E. Ramaškienė pataria neliesti jos pincetu – palikite organizmui ją pašalinti natūraliai.
„Įkandimo vietą reikėtų stebėti bent 30 dienų. Jei atsiranda paraudimas, kuris plečiasi, formuojasi žiedinė dėmė ar jaučiate peršalimui būdingus simptomus – karščiavimą, silpnumą, galvos skausmus – būtinai kreipkitės į gydytoją, kuris įvertintų, ar nesergate Laimo liga arba erkiniu encefalitu“, – įspėja vaistininkė E. Ramaškienė.
Vaistininkė E. Ramaškienė priduria, kad įtariant Laimo ligą, reikia apsižiūrėti ne tik erkės įkandimo vietą, bet ir visą kūną, nes raudona dėmė gali atsirasti bet kurioje vietoje.
Geriausia apsauga nuo erkinio encefalito – skiepas
Vaistininkė E. Ramaškienė primena, kad pasiskiepijus šiandien, po pusantro mėnesio jau galima turėti susiformavusį imunitetą erkiniam encefalitui.
„Net pasiskiepijus nuo erkinio encefalito, vis tiek svarbu saugotis erkių, nes jos nešioja Laimo ligą. Paprastas, bet labai veiksmingas būdas išvengti erkės įsisiurbimo – tinkama apranga. Rinkitės uždarus drabužius – ilgas kelnes, marškinėlius ilgomis rankovėmis, kepurę, užsagstomą apykaklę.
Taip pat naudokite repelentus, tačiau rinkitės tuos, kurie skirti būtent apsaugai nuo erkių – juose yra didesnė veikliųjų medžiagų koncentracija“, – pataria E. Ramaškienė.
