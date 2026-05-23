Kamuoja vandeninga sloga ir akių ašarojimas? Tai gali būti alerginis rinokonjunktyvitas

Alerginio rinokonjunktyvito simptomus tikrai įmanoma sėkmingai pažaboti, tačiau tam prireiks bent kelių priemonių derinimo. Kaip sau padėti, kad būtų lengviau gyventi be gausios ir skystos slogos, nosies užgulimo, ašarojančių akių, priepuolinio čiaudulio ir nosies bei akių gleivinių niežėjimo?
Svarbiausia – vengti provokuojančių alergenų
Ypatingai didelė reikšmė teikiama augalų žydėjimo sezono metu. Tuomet, kai aplinkoje daugiausiai žiedadulkių, rekomenduojama vengti būti būti lauke, ypač kai diena yra sausa ir vėjuota. Rekomenduojama dėvėti saulės akinius, galvos apdangalus, jei reikia – ir veido kaukę.
Susiję straipsniai
Grįžus namo būtina nusiprausti, išsišukuoti plaukus (geriausia – išsiplauti galvą) ir persirengti. Drabužius reikia skalbti dažnai, nedžiovinti jų lauke ir nedėti miegamojoje patalpoje.
Žiedadulkių sezonu reikia neatidarinėti langų ir būtinai naudoti oro filtrus, padedančius reikšmingai sumažinti augalinių dalelių kiekius patalpose. Namuose taip pat naudinga pasitelkti oro valytuvus bei drėkintuvus, o dulkės būtinai turi būti valomos drėgnuoju būdu.
Taip pat rekomenduojama vengti kilimų, užuolaidų, gobelenų ir pledų – jie labai kaupia alergenus ir gali prisidėti prie simptomų pasunkėjimo.
Kenčiant nuo gyvūnų sukeliamų alergijų reikia apriboti kontaktą su augintiniais. Jei alerginį rinitą sukelia pelėsiai, tuomet būtina stengtis, kad patalpose nebūtų pernelyg drėgna.
Medikamentinė pagalba
Vaistų vartojimas padeda veiksmingai palengvinti simptomus. Žinoma, prieš pradedant bet kokį gydymą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, tačiau jokiais būdais nereikėtų atmesti šios galimybės, nes dabar dauguma vaistinių preparatų yra saugūs, nesukeliantys mieguistumo ir padedantys pagerinti gyvenimo kokybę, mat alerginio rinokonjunktyvito simptomai gali labai reikšmingai apriboti darbingumą, mokymąsi, užsiėmimą mylimomis veiklomis, netgi – poilsį.
Taigi ką mums siūlo šiuolaikinė farmacija?
Akių simptomams (paraudimui, ašarojimui, niežėjimui) palengvinti gali būti vartojami akių lašai su antihistaminėmis vaistinėmis medžiagomis. Reguliariai naudojamos dirbtinės ašaros padeda išplauti didžiąją dalį alergenų ir sumažinti kontaktą su jais. Trumpą laikotarpį galima pavartoti ir akių gleivinės kraujagysles sutraukiančius akių lašus, tačiau jų nerekomenduojama vartoti ilgesnį laiką (tik tuomet, kai tai būtina ir tik keletą dienų).
Ir nosies, ir akių simptomams palengvinti galima rinktis per burną vartojamus antihistamininius vaistinius preparatus. Geriausia rinktis antrosios kartos, kurie nesukelia mieguistumo. Visgi, ir pastarieji gali nežymiai slopinti skirtingu lygmeniu, tad pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, kurie slopina mažiausiai – kam rizikuoti neišlaikytu egzaminu, nesėkmingu darbo pokalbiu ar net autoįvykiu... Žinoma, dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nosies simptomams palengvinti galima rinktis vietinius kortikosteroidus, kuriuos dažniausiai galima saugiai vartoti ilgesnį laiką – veiksmingai mažina varginančius gleivinės uždegimo simptomus. Kartais skiriama ir kitokių purškalų, tačiau jie dažniausiai ne tokie veiksmingi kaip vietiniai kortikosteroidai.
Keletas natūralių priemonių
Natūralios priemonės gali būti naudingos kaip papildoma pagalba; derinant jas su alergenų vengimu ir gydymu vaistiniais preparatais. Rekomenduojama kuo dažniau plauti nosį fiziologiniu tirpalu arba izotoniniu jūros vandeniu – padeda veiksmingai pašalinti ne tik gleivių perteklių, bet ir pačius alergenus, todėl palengvėja simptomai ir kvėpavimas per nosį.
Kenčiant nuo akių paburkimo, paraudimo ir niežėjimo gali veiksmingai padėti šalti kompresai, dedami ant akių.
Specifinis gydymas
Specifinė imunoterapija gali būti taikoma keletu būdų – tarkime, injekcijomis arba poliežuviniu keliu. Tai gana ilgas ir daug kantrybės reikalaujantis individualiai pritaikytas gydymas. Rezultatai užtikrinti ne visuomet, tačiau yra daug sėkmės istorijų, kai veiksmingai palengvinami arba beveik visiškai pašalinami alergijos simptomai. Beje, specifinė imunoterapija tinkama ne visiems – dėl jos būtina pasitarti su gydytoju alergologu, o geriausia – pasikonsultuoti bent su keliais šios srities specialistais. Kenčiant nuo sunkių ir ilgalaikių simptomų imunoterapija gali būti vienintelė dar neišnaudota galimybė, tad jei ji gali būti tinkama, tuomet verta visuomet apsvarstyti visus „už“ ir „prieš“.
Būkite sveiki.
Alergijažiedadulkėsfarmacija
Rodyti daugiau žymių