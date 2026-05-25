PSO ragina kaimynines Kongo DR šalis nedelsiant imtis veiksmų prieš Ebolos plitimą

PSO generalinis direktorius „ypatingai sudėtinga“ pavadino kovą su dabartiniu Ebolos protrūkiu. Vienu iš sunkumų jis nurodė tai, kad protrūkis buvo pastebėtas per vėlai, ir „mes dabar skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“.
Kongo DR yra Ebolos epidemijos epicentras. Įtariamų užsikrėtimų skaičius čia, PSO duomenimis, jau viršijo 900. Sekmadienio vakaro duomenimis, patvirtintų atvejų yra 101.
Pasak PSO, Kongo Demokratinėje Respublikoje parvirtinta dešimt atvejų, kai mirties priežastis buvo Ebolos virusas. Dar 220 atvejų įtariama, kad mirtį lėmė šis virusas.
M. Rubio pripažino – PSO pavėlavo nustatyti mirtiną Ebolos protrūkį: nerimaujama dėl viruso masto ir greičio
Kaimyninėje Ugandoje patvirtinus du naujus Ebolos infekcijos atvejus, jų skaičius čia išaugo iki septynių.
Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė pirmą kartą 2007 m. nustatyta Bandibadžio atmaina. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.
Prieš savaitę PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis. Netrukus po to Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos institucija (Africa CDC) visame žemyne dėl „didelės regioninio plitimo rizikos“ paskelbė ekstremalią padėtį.
„Africa-CDC“ prezidentas Jeanas Kaseya šeštadienį sakė, kad Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje gresia išplisti į dar 10 Centrinės Afrikos šalių. Tai Pietų Sudanas, Ruanda, Kenija, Tanzanija. Etiopija, Kongas, Burundis, Angola, Centrinės Afrikos Respublika bei Zambija.