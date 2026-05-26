17-metė planuoja savo pačios laidotuves: išsirinko karstą ir gėles

Galvos skausmą siejo su stresu
Pirmieji sveikatos skundai dar 15-metei Linn von Hage pasireiškė per vasaros atostogas. Aktyviai paauglei, kuri mėgo žaisti futbolą, pradėjo skaudėti galvą. Ir gana smarkiai. Ji ėmė miegoti ir valgyti daugiau nei įprastai.
„Atrodė, kad mano kūnas yra pasiruošęs, kad kažkas turi įvykti“, – sako Linn.
Vasara praėjo, o Linn tik pablogėjo. Ji nebegalėjo išbūti visą dieną mokykloje, galiausiai visai nustojo lankyti mokyklą.
„Gydytojas pasakė, kad Linn patiria stresą ir kad patiriamas skausmas yra susijęs su nerimu. Bet aš pažįstu savo dukrą ir ji nėra linkusi į stresą. Taigi aš tuo netikėjau, – pasakoja Linn mama Jenny.
Diagnozė – vėžys
Šeima buvo atkakli ir po kelių savaičių įvairių vizitų ligoninėse Linn teko atlikti smegenų rentgeno nuotrauką. Tuo metu ji buvo numetusi kelis kilogramus svorio, atsirado kalbos ir pusiausvyros sutrikimai.
2024 m. spalio 4 d. ligoninės palatoje Linn sužinojo, kad serga vėžiu. Agresyvus 4 stadijos smegenų auglys. Tikimybė išgyventi – vos 50 proc.
„Mane iš karto aplankė daugybė minčių. Ką dabar daryti? Ar mirsiu 15 metų?“. – prisimena Linn.
Tai buvo ilgo ligoninių maratono pradžia. Tik per Kalėdas Linn buvo leista grįžti namo atostogų. Jai taikyta chemoterapija ir spindulinė terapija. Per tą laiką jai tik pablogėjo, mergina buvo suparalyžiuota žemiau juosmens ir turi sėdėti neįgaliojo vežimėlyje.
O šių metų vasarį Linn, kuriai netrukus sukaks 17 metų, buvo pasakyta, kad jos organizmas neatlaikys vėžio. Prognozės nėra tikslios, bet gydytojai suteikė mažai vilties: pasakė, kad jai liko gyventi tik keli mėnesiai. Tikriausiai ne daugiau nei metai.
„Nebūsiu sena ir žila“
Linn susitaikė su tuo, kad mirs. Ji sako, jog dabar mirties nebijo – veikiau tai bus išsivadavimas iš skausmo ir paralyžiaus. Bet mergina spinduliuoja noru gyventi.
„Gyvenu taip, lyg tai būtų paskutinė mano gyvenimo diena. Jokių negatyvių minčių. Nebūsiu ta vėžiu serganti paauglė, kuri guli namuose ir vien gailisi savęs, nesu tokia“, – sako Linn.
Tuo pačiu metu ji jaučia, kad jau tekusi dalia yra nesąžininga.
„Labiausiai gaila, kad nematysiu, kaip auga mano jaunesni broliai ir seserys. Negalėsiu pasenti, pražilti, susilaukti vaikų, leisti laiko su šeima“, – sako Linn.
Laidotuvių planavimas
Ji suplanavo nedideles išvykas į Slottsskogeną (Švedijoje populiarus parkas) Geteborge ir Buroso zoologijos sodą. Bet tai, ką ji brangina labiausiai – laikas, kurį praleidžia su šeima ir draugais: apsipirkimas, pasivaikščiojimai miške, skanaus maisto valgymas.
Linn jau pradėjo planuoti savo laidotuves. Ji išsirinko karstą, gėles ir laidojimo vietą. Norėdama surinkti pinigų, ji taip pat pradėjo lėšų rinkimo akciją, skirtą padengti laidotuvių išlaidas.
„Mes neturime finansų viskam. Ir aš nenoriu, kad mama imtų paskolą mano laidotuvėms“, – sako Linn.
Parengta pagal Expressen.se inf.