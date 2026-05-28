Kaip sumažinti žiedadulkių kiekį savo aplinkoje?

Nepamirškite grįžę iš lauko nusiprausti ir pasikeisti drabužių. Lauko drabužius iš karto išmeskite skalbti. Jei dėvėjote galvos apdangalą, kuris taip pat sumažina į plaukus patenkančių žiedadulkių kiekį, jį taip pat būtinai nusiimkite.
Jei namuose naudojate kondicionierių, kasmet įsitikinkite, kad jis tinkamai atlieka savo funkciją ir ar dar nereikia keisti filtrų bei kitų geram jo funkcionavimui svarbių dalių. Galite rinktis didesnio efektyvumo kondicionierius, kurie orą „išgrynina“ veiksmingiau ir yra skirti būtent į alergijas linkusiems asmenims. Oro drėkintuvai taip pat gali būti naudingi, nes padeda „nusodinti“ patalpų ore esančias kietąsias daleles.
Važinėkite automobiliu su uždarytais langais, rūpinkitės automobilio kondicionieriaus ir jo didelio efektyvumo filtrų funkcionalumu. Galite pasirūpinti, kad automobilio komplektacijoje būtų papildoma „salono oro švarinimo ir gryninimo“ funkcija, kuri padeda iš salono oro panaikinti didžiąją dalį kietųjų dalelių ir pakeisti viduje esantį orą nauju.
Jokiais būdais nedžiovinkite skalbinių lauke – prie jų, neabejotinai, prilips gausybė (mažiausiai keli milijonai) žiedadulkių, galinčių sukelti nemalonius alerginius simptomus.
Lauke mažiau reikėtų būti tuomet, kai oras sausas, karštas ir vėjuotas – tuomet ore daugiausiai žiedadulkių. Skaičiuojama, kad didžiausia žiedadulkių koncentracija ore būna tarp septintos ir dešimtos valandos ryto ar ankstyvos popietės metu, o vakare, saulei leidžiantis ir vėstant orui, ši koncentracija gali ir vėl padidėti, tačiau nebūtinai. Tačiau jei reikia rinktis, kada vėdinti kambarį, tai geriausia būtų daryti arba labai vėlai vakare, kai drėgna ir ore žiedadulkių mažiau, tarkime, po gausesnio lietaus arba labai labai anksti ryte, kai saulė dar nepatekėjusi (ketvirtą – šeštą valandą ryto).
Apskritai, nuo šienligės simptomų kenčiantys žmonės geriau jaučiasi vėsiomis, drėgnomis ir ramiomis dienomis, prasčiau – kai karšta, vėjuota, sausa. Atsiminkite šią taisyklę ir į lauką karštomis ir sausomis vasaros dienomis eikite tik tuomet, kai tai neabejotinai būtina, vengdami parkų ir sodų bei tiesioginio kontakto su augalais. Jei norite, galite užsidėti veido kaukę ir saulės akinius – jie geriau apsaugos nosies, akių ir burnos gleivines nuo tiesioginio kontakto su ore pasklidusiomis žiedadulkėmis.
Jei gydytojas paskyrė vartoti tam tikrus vaistus, būtina laikytis jo nurodymų, nes alerginė liga gali pasunkėti. Vaistus nuo alergijos visuomet turėkite su savimi. Geriausia rinktis antrosios kartos, kurie nesukelia mieguistumo. Visgi, ir pastarieji gali nežymiai slopinti skirtingu lygmeniu, tad pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, kurie slopina mažiausiai, pasidomėkite, ar jie neturi įtakos gebėjimui vairuoti (neslopina ir nemigdo), kaip jie greitai ir ilgai veikia.
Su gydytoju ar vaistininku reikia pasitarti dėl bet kokio vaisto vartojimo. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.