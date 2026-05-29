Vėžį išsigydęs taksistas dėkoja keleiviui: „Išgelbėjo mano gyvybę“

Tai buvo paprasta kelionė Glazgo (Škotija) gatvėmis 2024 m. vasarą. Tačiau į Bryano Kelly vairuojamą automobilį įsėdo buvęs „Prostate Cancer UK“ organizacijos savanoris. 76-erių specialistas vairuotojui papasakojo apie prostatos vėžio prevenciją.
Pokalbis taksistui giliai įstrigo atmintyje. Nors neturėjo jokių simptomų, jis nusprendė pasitarti su gydytoju dėl patikros. Atlikus PSA kraujo tyrimą, skirtą bet kokiems prostatos sutrikimams nustatyti, vyras išgirdo netikėtą diagnozę: buvo aptikti du vėžio židiniai, vienas iš jų agresyvus.
Visa laimė, antros stadijos vėžys buvo nustatytas anksti, kol liga nespėjo progresuoti. Todėl praėjus savaitei po brachiterapijos 66 metų taksi vairuotojas vėl atsistojo ant kojų ir grįžo į darbą, rašo 20minutes.fr.
"Sveikatos kodas". Prostatos vėžys
Padėkojo už išgelbėtą gyvybę
Glazgas – nedidelis miestas. B. Kelly atsitiktinai susidūrė su savo buvusiu keleiviu Tamu Hewittu. „Aš jam papasakojau, kad išsityriau ir gavau vėžio diagnozę. Paspaudžiau jam ranką ir pasakiau: „Beje, aš norėjau padėkoti, kad išgelbėjai mano gyvybę“, – pasakojo taksistas.
Vairuotojas taip pat sužinojo, kad ir Tamas Hewittas maždaug prieš dvidešimt metų pats gydėsi prostatos vėžį brachiterapija
Vyras paaiškino, kad taip kalbasi su kiekvienu tam tikro amžiaus žmogumi, su kuriuo susiduria. „Aš tiesiog klausiu: „Ar jums buvo atliktas PSA tyrimas?“ – prisipažino specialistas, pabrėžiantis patikros svarbą net ir nesant simptomų.
Gera proga pasitikrinti sveikatą
Nacionalinio vėžio registro duomenimis, prostatos vėžio diagnozę Lietuvoje kasmet išgirsta apie 2 tūkst. vyrų.
Prostata (priešinė liauka) yra maža graikinio riešuto dydžio liauka, išsidėsčiusi tiesiai po šlapimo pūsle. Joje susidaro skystis, kuris susimaišo su sperma ir sudaro sėklą.
Šalyje veikia ankstyvosios patikros programa, skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo prostatos vėžiu. Jiems periodiškai gali būti atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Jei šio antigeno kiekis viršija normą, šeimos gydytojas siunčia gydytojo urologo konsultacijai gauti, o šis prireikus atlieka biopsiją.
Nors vyresni nei 70 metų vyrai nedalyvauja prevencinėje programos, atsiradus bet kokiems simptomams, jie vis tiek turėtų kreiptis į gydytoją.
Dažniausi su prostatos vėžiu susiję simptomai:
– sutrikęs šlapinimasis, pavyzdžiui, padažnėjęs noras šlapintis, nusilpusi srovė;
– staiga atsirandantis noras šlapintis;
– deginantis jausmas šlapinimosi metu;
– kraujas šlapime.
