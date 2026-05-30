PSO vadovas atvyko į Kongo DR, kur plinta Ebola

2026 m. gegužės 30 d. 15:03
Karolis Broga
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas šeštadienį atvyko į Kongo Demokratinės Respublikos (Kongo DR) rytinę dalį, kur labiausiai siaučia mirtinas Ebolos protrūkis.
PSO generalinis direktorius kiek anksčiau paskelbė vyksiantis į Bunijos miestą, Iturio provincijos centrą, kad padėtų ir išklausytų žmones, kurie susiduria su rimčiausiu mirtino viruso protrūkiu.
Itin užkrečiama hemoraginė karštligė jau užfiksuota trijose Kongo DR provincijose ir kaimyninėje Ugandoje. Pastarojoje šalyje patvirtinti 9 ligos atvejai, o vienas žmogus nuo jos mirė.
Tuo metu Kongo DR įtariami 1 077 Ebolos atvejai ir 246 mirtys nuo tada, kai apie ligos protrūkį paskelbta gegužės 15 d. Tokius duomenis ketvirtadienį paskelbė Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrai.
PSO vadovas pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė teikia paramą Kongo DR vyriausybei. Jis taip pat pažymėjo vietos bendruomenių vaidmens svarbą. Todėl PSO atstovai nori pasikalbėti su vietos bendruomene, įvertinti, kaip reaguojama į ligos protrūkį, ir išsiaiškinti, ar yra problemų, kurias PSO galėtų padėti įveikti.
Vis dėlto organizacija įspėja, kad tikrasis epidemijos paplitimo lygis Kongo DR gali būti kur kas didesnis, nes, manoma, kad liga plito dar iki tol, kol buvo aptikta.
Kongo DR yra didelė ir nestabili šalis Centrinėje Afrikoje, o jos skurstančioje rytinėje dalyje tris dešimtmečius tęsiasi karinis konfliktas. Todėl ten yra ribotos galimybės atlikti laboratorinius tyrimus, kurie patvirtintų užsikrėtimo atvejus.
