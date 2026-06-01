Vilniaus centre – nemokama galimybė išsitirti dėl klastingos ligos

Kaip skelbia organizatoriai, akcijos metu dirbs sveikatos priežiūros specialistai, kurie įvertins diabeto rizikos veiksnius, ankstyvos patikros svarbą, ligos valdymą ir kasdienius pasirinkimus, padedančius stiprinti sveikatą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrės Laimutės Vaidelienės teigimu, cukrinio diabeto prevencija padeda išvengti ligos ir su ja susijusių komplikacijų išsivystymo.
„Laiku užbėgus cukriniam diabetui už akių gyventojams sumažinama komplikacijų rizika širdies, kraujagyslių, inkstų, akių, nervų sistemos pakenkimų, padedama išlaikyti gyvenimo kokybę, kontroliuoti kūno svorį ir bendrą savijautą. Ypač vertėtų atkreipti dėmesį į prevenciją žmonėms, turintiems padidėjusią riziką: antsvorį, mažą fizinį aktyvumą, aukštą kraujospūdį ar paveldimumą“, – sako L. Vaidelienė.
„Sveikatos kodas“. Pirmo tipo cukrinis diabetas
Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktorius Daumantas Gutauskas įsitikinęs, kad sveikatos prevencija yra stipriausia tada, kai organizacijos susitelkia bendram tikslui, o gyventojai gali
greitai ir nemokamai atlikti diabeto prevencijos tyrimus – išsitirti, ar gliukozės kiekis kraujyje neviršija nustatytos normos.
„Mums svarbi ne tik kraujo donorų, bet ir visų žmonių sveikata. Ypač dėl diabeto susirūpinti turėtų tie, kurie turi didelį kraujo spaudimą, viršsvorį, padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje ar giminėje yra šia liga sergančių žmonių. Siekiame ne tik priminti, jog nesitikrinant laiku, diabetas gali tapti daug komplikacijų sukeliančia liga, bet ir sudaryti galimybes greitai išsitirti, neplanuojant vizitų pas gydytojus, kas trunka ilgiau, nei užsukti į NKC palapinę, sugaištant vos kelioliką minučių“, – sako D. Gutauskas.
„Diabeto prevencija prasideda nuo labai paprasto, bet svarbaus sprendimo – ateiti ir pasitikrinti. Kuo anksčiau pastebime riziką, tuo daugiau turime galimybių keisti įpročius, kreiptis pagalbos ir išvengti sudėtingesnių pasekmių“, – sako Arūnas Uleckas, Lietuvos LIONS klubų apygardos 131 Cukrinio diabeto prevencijos komiteto vadovas.
Akcijos metu sveikatos priežiūros specialistai, mokslininkai ir pacientų bendruomenės atstovai kalbės apie cukrinio diabeto prevenciją iš skirtingų perspektyvų – nuo pirmųjų simptomų, rizikos veiksnių ir ankstyvos patikros iki mitybos, fizinio aktyvumo, savikontrolės bei šeimos vaidmens sergančio žmogaus kasdienybėje. Įžvalgomis dalysis gydytoja endokrinologė Lina Augutienė, slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė, prof. Nerijus Masiulis ir mokslininkė dr. Birutė Bartkevičiūtė.
Ypač daug dėmesio bus skiriama asmeninei patirčiai – savo istorija apie gyvenimą išgirdus vaiko diagnozę dalysis mama Vaida Gliaudelė. Organizatoriai tikisi, kad tokios istorijos padės apie diabetą kalbėti ne tik kaip apie medicininę būklę, bet ir kaip apie kasdienį žmogaus bei šeimos iššūkį, kuriam svarbios žinios, palaikymas ir bendruomenė.
„Žmogui, susiduriančiam su diabetu, labai svarbu ne tik diagnozė ar gydymas, bet ir aiški informacija, savikontrolės įgūdžiai bei palaikymas. Prevenciniai renginiai padeda pasiekti tuos žmones, kurie galbūt dar nesikreipė į gydytojus, nejaučia simptomų arba neįvertina rizikos“, – teigia Vida Augustinienė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė.
Nacionaliniu kraujo centras, LIONS klubai ir Lietuvos diabeto asociacija jau kelerius metus rengia diabeto prevencijos iniciatyvas Lietuvoje.
Pavyzdžiui, 2023 m. Vilniuje surengtos akcijos metu buvo patikrinta 750 žmonių, iš jų 8 proc. nustatytas padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje. 2024 m. akcijos išsiplėtė į dešimt Lietuvos miestų, kuomet iš viso patikrintas 1 951 žmogus, 117-ai nustatytas padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje. 2025 m. iniciatyvos tęstos įvairiuose Lietuvos miestuose. Jų metu patikrinta virš 2 600 žmonių, daugiau kaip 40-iai nustatytas padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, o 50 patikrintų žmonių jau sirgo cukriniu diabetu.
Akcijoje dalyvaus ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, kurio specialistai kvies į edukacines veiklas apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, pristatys „Laimės rato“ edukaciją, atliks širdies amžiaus testą.
Taip pat visą dieną Vinco Kudirkos aikštėje vyks veiklos šeimoms ir bendruomenei, edukacijos, žaidimai, estafetės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros studentų, Vilniaus tarptautinio choro „The Garfunkels“ ir Instrumentinio ansamblio „Trio Unico“ koncertai.
