Pristačius naują vaistą nuo kasos vėžio – patyrusios gydytojos ašaros: „Tai neįtikėtinai svarbus atradimas“

Kasos vėžio diagnozė – viena sunkiausių naujienų. Šiuo metu yra nedaug kasos vėžio gydymo būdų, ir dauguma jų gelbsti tik menkai. Nepadeda ir klastingas ligos pobūdis: daugiau nei pusei pacientų kasos vėžio diagnozė nustatoma, kai liga jau būna išplitusi.
Tačiau didžiausioje pasaulyje vėžio konferencijoje pristatytas inovatyvus vaistas (daraxonrasibas). Pasak ekspertų, naujasis gydymo metodas gali iš esmės pakeisti kasos onkologiją.
Tyrime, kuriame dalyvavo 500 kasos vėžio pacientų, vaistas padvigubino išgyvenamumą, o šalutinis poveikis buvo mažesnis, palyginti su chemoterapija. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti Amerikos klinikinės onkologijos draugijos metiniame susitikime Čikagoje.
Lietuvoje pristatytas išskirtinis tyrimas: leis nuodugniai išanalizuoti sudėtingų ligų priežastis
Pacientai, vartoję šį vaistą, gyveno gerokai ilgiau – vidutiniškai 13,2 mėnesio, o pacientai, kuriems buvo taikyta chemoterapija – 6,6–6,7 mėnesio.
„Šie rezultatai keičia situaciją“, – teigė dr. Rachna Shroff, Arizonos universiteto vėžio centro onkologijos skyriaus vedėja, kuri nedalyvavo tyrime.
Susiję straipsniai
Ekspertė pripažino apsiašarojusi, kai pirmą kartą perskaitė rezultatus tyrimo, kuriam vadovavo pasaulinio garso Dana-Farber vėžio instituto Bostone mokslininkai.
„Kasos vėžio pacientus gydau 16 metų. Tai neįtikėtinai svarbus atradimas mūsų ligoniams, ir aš nuoširdžiai sveikinu tyrėjus“, – sakė R. Shroff.
„Išjungia“ baltymą, kuris skatina vėžio augimą
Daraxonrasibas veikia baltymą Kras, kuris yra beveik visų kasos vėžio tipų variklis, susijęs su naviko augimu ir plitimu. Vaistas suklijuoja molekules, kad sugautų ir sustabdytų Kras.
Daugiau nei 90 proc. pacientų, sergančių dažniausia kasos vėžio forma – kasos latakų adenokarcinoma, turi Kras geno mutaciją.
Daraxonrasibas yra naujo tipo Ras geno inhibitorius. Jis gali „išjungti“ Kras baltymą, kad sustabdytų vėžio augimą.
„Idėja nusitaikyti į Kras baltymą visada buvo šventasis gralis daugelio piktybinių navikų, bet ypač kasos vėžio, atveju“, – sakė R. Shroff.
„Revoliucija jau čia, ir šis tyrimas yra principinis įrodymas, kad į Kras nukreipta kasos vėžio gydymo strategija yra įmanoma ir veiksminga“, – pridūrė ji.
Pusė pacientų miršta per 3 mėnesius
Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios „Pancreatic Cancer Action“ organizacijos generalinė direktorė Paula Hanford teigė, kad šis atradimas yra vienas reikšmingiausių gydymo pokyčių, kokį ji kada nors matė.
„Pernelyg ilgai žmonės, kuriems diagnozuotas kasos vėžys, turėjo neįtikėtinai ribotas gydymo galimybes, o išgyvenamumas išliko itin mažas. Vaistas, kuris turi potencialą beveik padvigubinti išgyvenamumą sergant išplitusiu kasos vėžiu, suteikia vilties pacientams ir šeimoms, susiduriančioms su šia liga“, – sakė P. Hanford.
Anna Jewell, „Pancreatic Cancer UK“ tyrimų ir inovacijų direktorė džiaugėsi, kad naujasis gydymas suteikė pacientams daugiau laiko, kurį jie galėjo praleisti kartu su šeima ir artimaisiais.
Tačiau kitas žingsnis bus užtikrinti, kad šie vaistai būtų prieinami pacientams, pabrėžė ji. „Tragiška, bet pusė visų žmonių, sergančių kasos vėžiu, miršta vos per tris mėnesius nuo diagnozės nustatymo“, – sakė A. Jewell.
„Daugiau laiko su tais, kuriuos mylime labiausiai, yra neįkainojamas pasiekimas. Privalome daryti viską, kas įmanoma, kad užtikrintume, jog pacientams būtų prieinami perspektyviausi nauji gydymo būdai“, – dėstė A. Jewell.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.
kasos vėžyschemoterapijaVėžys
Rodyti daugiau žymių