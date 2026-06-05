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Užkrėsto maisto pasekmė? Lietuvoje – pirmieji salmoneliozės atvejai: pirko ir valgė tą patį produktą

2026 m. birželio 5 d. 15:46
Europos ligų prevencijos ir kontrolės institucijos vykdo tarptautinį epidemiologinį tyrimą dėl Salmonella enterica serotipas Stanley (S. Stanley) sukeltos salmoneliozės protrūkio. Pirmieji su protrūkiu susiję susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, tačiau vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje.
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2026 m. sausio–gegužės mėn. Europoje užregistruoti 77 laboratoriškai patvirtinti susirgimo atvejai. Didžiąją dalį susirgusiųjų sudaro vaikai ir jauno amžiaus asmenys, rašoma Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros (NVSPL) pranešime žiniasklaidai.
Ryšys su greitai paruošiamais makaronais
Europos šalių laboratorijose atlikti klinikinių izoliatų viso genomo sekoskaitos (WGS) tyrimai parodė, kad protrūkio sukėlėjų padermės yra genetiškai labai panašios su Danijoje užfiksuotais pirminiais atvejais. Tai leidžia manyti, kad susirgimai įvairiose šalyse gali būti susiję su bendru infekcijos šaltiniu.

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Epidemiologinių tyrimų duomenys rodo galimą ryšį su vištienos skonio greitai paruošiamais makaronais ir (arba) perdirbtais vištienos produktais. Taip pat neatmetama galimybė, kad infekcijos šaltinis gali būti bendras šiuose produktuose naudojamas prieskonių ar pagardų ingredientas. Kai kurie susirgusieji nurodė vartoję greitai paruošiamus makaronus jų termiškai neapdoroję – suvalgę tik makaronus ir pakuotėje esantį prieskonių mišinį.
2026 m. gegužės 12d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Greitojo perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (RASFF) buvo paskelbta informacija apie greitai paruošiamuose makaronuose nustatytą S. Stanley. Šiuo metu tęsiami laboratoriniai ir epidemiologiniai tyrimai, siekiant įvertinti galimą ryšį tarp maisto produktuose ir klinikiniuose mėginiuose nustatytų bakterijų padermių.
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Situacija Lietuvoje
Lietuvoje 2026 m. nuo sausio iki gegužės užregistruoti 22 S. Stanley sukeltos infekcijos atvejai. Apklausti pacientai minėjo vartoję greito paruošimo makaronus, kaip ir kitų šalių pacientai. Taikant viso genomo sekoskaitos (WGS) metodą nustatyta, kad dalis iš klinikinių ėminių Lietuvoje išskirtų S. Stanley padermių yra genetiškai artimos bakterijoms, sukėlusioms protrūkį kitose Europos šalyse. Tai rodo galimą šių atvejų sąsają su tarptautiniu protrūkiu ir leidžia įtarti bendrą infekcijos šaltinį.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai vykdo epidemiologinį, laboratorinį ir maisto produktų tyrimą, siekdami nustatyti galimą infekcijos šaltinį Lietuvoje bei įvertinti jo sąsajas su tarptautiniu protrūkiu.
Kas yra Salmonella enterica serotipas Stanley?
S. Stanley yra viena iš daugelio Salmonella enterica bakterijos serotipų, galinti sukelti ūminę žarnyno infekciją – salmoneliozę. Dažniausi simptomai yra viduriavimas, karščiavimas, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, tačiau kai kuriems žmonėms infekcijos simptomų gali nepasireikšti. Didžiausia sunkių ligos formų rizika kyla mažiems vaikams, vyresnio amžiaus asmenims ir žmonėms su nusilpusia imunine sistema.
Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, bendra S. Stanley infekcijos rizika visuomenei vertinama kaip labai maža. Vaikams ir jauniems suaugusiesiems rizika vertinama kaip maža, jei laikomasi maisto produktų paruošimo instrukcijų ir higienos reikalavimų.
Gyventojams rekomenduojama griežtai laikytis gamintojų nurodymų ruošiant ir vartojant greitai paruošiamus makaronus bei jų prieskonių mišinius, nes šie produktai nėra paruošti vartoti be papildomo apdorojimo.
Tarptautinis protrūkio tyrimas tęsiamas. Šalys ir toliau keičiasi epidemiologine, mikrobiologine ir laboratorine informacija, siekdamos nustatyti tikslų infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui.
salmoneliozėužkrėsta vištienaNacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

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