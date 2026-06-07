Po šlapimo takų infekcijos diagnoze pusantrų metų slėpėsi vėžys: dabar moteriai liko vos keli mėnesiai

Moteris daugybę kartų lankėsi pas šeimos gydytoją, tačiau vis būdavo sakoma, kad tai – šlapimo takų infekcija. Dabar aišku – po gimdos kaklelio vėžio diagnozės liko gyventi vos keli mėnesiai.
Šlapimo takų infekcija nepasitvirtino
Jungtinės Karalystės valstybinės sveikatos sistemos (NHS) paramedikė Jules Trigg per pusantrų metų net 21 kartą kreipėsi į savo šeimos gydytoją dėl vis stiprėjančių simptomų – pykinimo, vėmimo, kraujavimo ir dubens skausmų. Tačiau ilgą laiką medikai manė, kad jos negalavimus sukėlė šlapimo takų infekcija.
Gimdos kaklelio vėžys. Kaip išsigelbėti?
Gydytojai ilgą laiką tvirtino, kad moteris serga infekcija, tačiau galiausiai 2025 m. birželį jai buvo diagnozuotas ketvirtos stadijos gimdos kaklelio vėžys.
Po šokiruojančios diagnozės greitosios medicinos pagalbos darbuotojai taikytas intensyvus gydymas – keli chemoterapijos, radioterapijos ir brachiterapijos kursai Portsmuto miesto Queen Alexandra Hospital ligoninėje.
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Gydymo metu Jules, gyvenanti Emsvorte, susirgo neutropeniniu sepsiu – gyvybei pavojinga infekcija, dėl kurios savaitę praleido ligoninėje.
Tačiau po kelis mėnesius trukusio intensyvaus gydymo pastebėta, kad vėžys išplito į limfmazgius.
Nors šių metų sausį atrodė, kad gydymas duoda rezultatų ir liga beveik buvo suvaldyta. Iš tiesų per eilinį kas tris mėnesius atliekamą tyrimą balandį pacientė išgiro skaudžią žinią. Ji sužinojo, kad vėžys ne tik atsinaujino, bet ir išplito į plaučius bei pilvaplėvę.
Jules buvo pranešta, kad tai nebėra išgydoma, tačiau gydytojai darys viską, kas įmanoma, kad kuo ilgiau pratęstų jos gyvenimo trukmę.
„Dabar kovoju dėl laiko“
Moteris maždaug pusantrų metų jautėsi blogai ir nuolat lankėsi pas šeimos gydytoją.
„Kreipiausi 21 kartą, tačiau man vis kartojo, kad tai šlapimo takų arba inkstų infekcija. Vėliau ligoninėje sutikau specialistą, kuris pasiūlė atlikti laparoskopiją ir patikrinti, ar nesergu endometrioze.
Tuo metu pasakiau, kad mano būklė gerokai pablogėjo, todėl gydytojai nusprendė atlikti papildomus tyrimus, kol būsiu narkozėje.
Atsibudusi po procedūros sužinojau, kad sergu vėžiu. Buvome sugniuždyti.
Po to viskas vyko labai greitai. Gydytojai pasakė, kad liga jau buvo išplitusi į pilvo sritį ir pasiekusi limfmazgius.
Kai man pranešė, kad vėžys sugrįžo ir išplito į plaučius bei pilvaplėvę, mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
Per paskutinį vizitą onkologas pasakė, jog mano situacija nebėra išgydoma. Jie pridūrė, kad kovai pasitelks visas įmanomas priemones. Aš pati jau nebekovoju dėl išgijimo. Dabar kovoju dėl laiko“ – pasakojo Jules Trigg.
Gelbėja ir draugai
Jules žodžiais, dabar viskas atrodo daug labiau nenuspėjama.
Artima jos draugė sukūrė lėšų rinkimo kampaniją platformoje „GoFundMe“, siekdama padėti padengti finansinius sunkumus, kol moteriai bus taikomas tolesnis gydymas.
Kampanijos metu jau surinkta daugiau nei 3 tūkst. svarų sterlingų Jules, jos sūnui Austinui, partneriui Colinui ir dviem šeimos šunims – Lottie ir Buddy.
„Žinojimas, kad turime bent šiokį tokį finansinį saugumą, kol galiu susitelkti į gydymą, yra didžiulis palengvėjimas“, – teigė ji.
Ketvirtadienį Jules pradės pirmąjį iš trijų gydymo ciklų. Vėliau jai bus atlikta kompiuterinė tomografija, kuri parodys, ar vėžys reaguoja į gydymą.
Moteris tikisi, kad per artimiausius dvejus metus jai teks ištverti dar ne vieną gydymo ciklą, jei tik jis išliks veiksmingas.
Dabar vieno vaiko mama siekia atkreipti visuomenės dėmesį į gimdos kaklelio vėžio simptomus, kurie dažnai yra nuvertinami arba palaikomi kitais sveikatos sutrikimais.
„Visada laiku atlikdavau gimdos kaklelio patikras, o jų rezultatai būdavo geri“, – sakė Jules.
Jules teigė norinti didinti visuomenės informuotumą apie gimdos kaklelio vėžio simptomus, kurie kartais gali būti nepastebėti arba klaidingai priskiriami kitoms sveikatos problemoms.
Kalbėdama apie ateitį, moteris sakė, kad visi nori žinoti, kokia bus ligos prognozė, tačiau aiškaus atsakymo kol kas nėra. Pasak jos, gydytojas nenorėjo prognozuoti laikotarpio, ilgesnio nei dveji metai, tačiau pridūrė, kad iš tiesų niekas negali tiksliai žinoti, kaip liga vystysis toliau.
„Gydymas nebus lengvas, tačiau pasiduoti neketinu. Kovosiu iki galo“, – teigė Jules.
Parengta pagal the Sun.
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