Kaip šiltuoju metų laiku palengvinti venų varikozės sukeliamus simptomus?
Specialios kompresinės kojinės (dažniausiai rekomenduojamos pirmai – antrai klasei priklausantys gaminiai) yra viena labiausiai rekomenduojamų ir tuo pačiu efektyviausių priemonių, padedančių palengvinti venų varikozės sukeliamus simptomus. Šios kojinės pasižymi palankiomis savybėmis ir poveikiu:
- Gerina kraujo grįžimą į širdį;
- Mažina tinimą;
- Lengvina kojų sunkumo jausmą;
- Mažina skausmą.
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Labai svarbu parinkti tinkamą kojinių ar pėdkelnių dydį, klasę, modelį. Dabar asortimentas – iš tiesų labai gausus, tad gydytojas arba vaistininkas padės išsirinkti tinkamiausią ir širdžiai mieliausią variantą. Tad galima gauti net keletą pliusų – sumažinti kojų skausmą bei tinimą ir lėtinti venų varikozės progresavimą, ir tuo pačiu būti stilingam bei žaviam. Šiltuoju metų laiku galima rasti plonesnių, tačiau veiksmingai kojas apspaudžiančių ir kraujo grįžimą į širdį gerinančių kojinių bei pėdkelnių.
Reguliarus fizinis aktyvumas
Blauzdos raumenys veikia kaip aktyvios pompos kojose, padedančios veniniam kraujui lengviau grįžti iš kojų į širdį. Taigi kuo aktyviau skatinamas blauzdos raumenų darbas, tuo efektyviau pagerinama veninė kraujotaka kojose. Rekomenduojamos tokios reguliaraus judėjimo rūšys kaip:
- Važiavimas dviračiu;
- Plaukimas baseine;
- Vaikščiojimas.
Tuo pačiu primygtinai patariama vengti labai ilgai trunkančio sėdėjimo arba stovėjimo ir kas pusvalandį arba bent jau kas valandą aktyviau pajudėti.
Kojų pakėlimas – ne tik karaliams
Taip taip, nors ir gali skambėti gana karališkai ir prabangiai, gulėjimas pakėlus kojas virš širdies lygio venų varikoze sergantiems asmenims yra itin naudingas ir rekomenduojamas. Jis padeda:
- Mažinti tinimą;
- Sumažinti veninį spaudimą;
- Pailsėti ir palengvinti patiriamus simptomus (kojų skausmą, nuovargį, sunkumą).
Rekomenduojama tokioje pozicijoje pabūti bent pusvalandį; jei įmanoma – kelis kartus per dieną arba bent jau vakarais.
Vasaros įprotis – vėsinimas
Šiltuoju metų laiku rekomenduojama vengti ilgo buvimo karštyje, saunų ir karštų vonių. Tuo tarpu labai skatintinas švelnus apatinių galūnių vėsinimas šaltu vandeniu ar vėsiomis kojų vonelėmis, kuris padeda:
- Sukelti kraujagyslių susitraukimą;
- Mažinti patiriamus simptomus – kojų sunkumą, skausmą ir nuovargį.
Kūno svorio kontrolė – ne tik vasarą, bet ir ištisus metus
Moksliniai duomenys rodo, kad antsvoris ir nutukimas labai reikšmingai didina veninį spaudimą. Net ir gana nedidelis kūno masės sumažinimas gali turėti teigiamą poveikį lengvinant venų varikozės simptomus.
Taip pat svarbu žinoti, kad dėmesys laikysenai taip pat labai reikšmingas. Rekomenduojama:
- Nesėdėti sukryžiavus kojų ar supynus jas virvele;
- Vengti labai aptemptų drabužių.
Tam tikri vaistiniai preparatai – tik pasitarus su gydytoju arba vaistininku
Tam tikri vaistiniai preparatai padeda palengvinti simptomus. Pavyzdžiui, į vidų vartojami flavonoidai mažina kojų tinimą ir skausmą. Išoriškai vartojami geliai su heparino natrio druska taip pat padeda susigrąžinti kojų lengvumo jausmą. Lėtinio venų nepakankamumo simptomus puikiai malšina Lioton gelis, kuris pasižymi didele heparino natrio druskos koncentracija, turi puikių kosmetinių ir greito veikimo savybių. Lioton veiklioji medžiaga yra heparinas (heparino natrio druska). Vartojant pažeistoje vietoje heparinas apsaugo nuo kraujo krešulių susidarymo paviršinėse venose, gerina vietinę mikrocirkuliaciją (kraujotaką smulkiosiose kraujagyslėse) ir mažina patinimą.
Esant poreikiui Lioton gelis vietiniam gydymui gali būti vartojamas vienas arba derinant su sisteminėmis gydymo priemonėmis. Dėl vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Ką daryti, jei išvardintų priemonių nepakanka
Tuomet, kai simptomai ryškiai progresuoja ir vis labiau kenkia gyvenimo kokybei, reikėtų kreiptis į kraujagyslių chirurgą ir aptarti galimas gydymo galimybes. Šiandien dažniausiai siūloma lazerinė terapija, skleroterapija, jei reikia – ir chirurginis gydymas. Tuo tarpu nereikėtų tikėti „stebuklingais“ vadinamais metodais, pavyzdžiui, kremų, masažų ar maisto papildų siūlomais poveikiais, nes tokie „gydymo“ būdai dažniausiai neturi jokių mokslinių įrodymų, nors ir skamba gana patraukliai.