Žymiam aktoriui – krūties vėžys: pasirodo, juo serga ir vyrai

Kanadiečių žvaigždė, kuri išgarsėjo atlikęs Kardadančio vaidmenį filme „Iksmenai“, o neseniai pasirodė populiariajame „Deadpool ir Ernis“. Prieš keletą dienų T. Mane'as savo socialinių tinklų paskyroje paskelbė atvirą ir jaudinantį įrašą.
Jame jis atskleidė, kad jam diagnozuotas krūties vėžys – liga, kuri vyrams pasitaiko itin retai, todėl labai dažnai yra nustatoma per vėlai.
Pavyzdžiui, Lietuvoje 2024 m. krūties vėžys diagnozuotas vos 8 vyrams, rodo Nacionalinio vėžio instituto Vėžio registro duomenys. Palyginimui, tais pačiais metais krūties vėžiu susirgo 2001 moteris.
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Išgelbėjo žmonos reikalavimas
Aktorius prisipažino, kad iš pradžių neketino viešinti savo sveikatos situacijos. Tačiau jis pakeitė nuomonę, kai suprato, kad mažai vyrų žino apie šią problemą. Pats T. Mane'as susidūrė su tuo, kad gydytojai tiesiog nepagalvoja, jog vyras gali sirgti krūties vėžiu.
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„Turiu krūties vėžį, tai labai retas atvejis. Tik 1 proc. krūties vėžio atvejų pasitaiko vyrams. (...) Tai šiek tiek gėdinga. Bet vėliau sužinojau, kad vyrams liga dažniau nustatoma pažengusioje stadijoje, nes apie tai nekalbama ir jos neieškoma. Tiesą sakant, mano gydytojai tai sumenkino, ir tik todėl, kad mano žmona primygtinai reikalavo, kad man pašalintų mazgelį, pavyko anksti aptikti vėžinį auglį“, – pasakojo T. Mane'as.
Aktorius išgyvena labai sunkų laikotarpį
Kaip pabrėžia T. Mane'as, krūties vėžys gali išsivystyti bet kokio amžiaus vyrams, o ankstyva diagnozė yra raktas į sklandų pasveikimą.
Aktorius paprašė savo pagalbos: „Liga paprastai nustatoma vėlesnėse stadijose, tada prognozės būna blogesnės. Noriu tai pakeisti. Prisijunkite prie manęs kovoje su šia bjaurastimi. Nusiųskite šį vaizdo įrašą dešimčiai draugų ir paraginkite juos mane sekti, nes žmonės turi apie tai sužinoti. Velniop vėžį!“
Po aktoriaus įrašo iš karto pasirodė tūkstančiai draugų ir gerbėjų komentarų, kurie linki jam greito pasveikimo ir dėkoja už drąsą kalbėti apie ligą, kuri vyrams yra tabu tema.
Amerikos vėžio draugija prognozuoja, kad šiais metais JAV invazinis krūties vėžys bus diagnozuotas 2670 vyrams, o 530 iš jų mirs.
„Vyrų krūties vėžys gali išsivystyti bet kuriame amžiuje“, – teigiama draugijos interneto svetainėje.
„Nors bendra rizika yra nedidelė, ji didėja vyrams senstant. Vidutinis amžius diagnozės metu yra nuo 60 iki 70 metų.“
Parengta pagal Fakt.pl ir „The Guardian“ inf.
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