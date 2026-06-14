Medikai neoficialiai krikštija naują diagnozę: po nekaltų pasivažinėjimų – kaulų lūžiai ir odos transplantacija

Jam reikės daug operacijų, kad būtų sutvarkytas lūžęs kaulas ir persodinti oda bei raumenys, o vėliau – daug mėnesių reabilitacijos ir ilgas nedarbingumo laikotarpis.
Bet problema ta, kad tokie atvejai tampa vis dažnesni, sako medikas.
„Kolegos iš traumų centrų keliose šalyse pasakojo matę panašius sužalojimus po avarijų, susijusių su bendro naudojimo elektriniais dviračiais. Kai kurie chirurgai neoficialiai pradėjo šį modelį vadinti „Lime bike leg“ („Lime“ dviračio koja“, pagal bendro naudojimo dviračių nuomos operatorių ir jo programėlę „Lime“).
Vaizdai iš Vilniaus centro: per avariją žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis
Šis terminas nėra medicininė diagnozė. Jis apibūdina sunkius sužalojimus, paveikiančius koją, kulkšnį ir kelį po avarijų, susijusių su bendro naudojimo elektriniais dviračiais, aiškina J. Tsangas.
Nors pavadinimas kilęs iš vieno didžiausių pasaulyje bendro naudojimo elektrinių dviračių operatorių, šie sužalojimai nėra būdingi tik kuriai nors konkrečiai įmonei – jie susiję su sparčiu bendro naudojimo elektrinių dviračių populiarumo augimu.
„Dauguma žmonių dviračių sužalojimus įsivaizduoja kaip įbrėžimus, mėlynes ar galbūt sulaužytą riešą. Sužalojimai, apibūdinami kaip „Lime bike leg“, dažnai yra daug rimtesni. Dažni pavyzdžiai – blauzdikaulio lūžiai, kelio ar kulkšnies išnirimai ir sunkūs odos bei raumenų pažeidimai, – teigia J. Tsangas.
Kodėl šie sužalojimai kitokie
Viena iš priežasčių, kodėl šie sužalojimai išsiskiria, yra jų atsiradimo aplinkybės: elektriniai dviračiai yra gerokai sunkesni už įprastus dviračius – dažnai sveria apie 30 kg – ir greičiau įsibėgėja.
Susiję straipsniai
Kai vairuotojas praranda kontrolę, dviratis gali užgriūti ant kojos arba ją prispausti prie žemės, sukeldamas sukimą ir traiškymą, kas lengvesniuose dviračiuose pasitaiko retai. Kai kurie dėl to patirti sužalojimai primena tuos, kurie dažniau pasitaiko motociklų avarijose.
Iš dalies paaiškinimas yra paprastas: elektriniais dviračiais važinėja daug daugiau žmonių nei bet kada anksčiau. Bendro naudojimo elektrinių dviračių sistemos sparčiai plito Europos, Šiaurės Amerikos, Azijos ir Australijos miestuose. Elektriniai dviračiai dabar yra viena iš sparčiausiai augančių miesto transporto priemonių.
Didėjant naudojimui, didėja ir sužalojimų skaičius. Londone bendro naudojimo elektrinių dviračių naudotojai dabar sudaro apie 20 proc. sunkių dviračių avarijų aukų – palyginti su maždaug 1 proc. prieš mažiau nei dešimtmetį.
Neseniai JAV atliktas tyrimas, kuriame buvo nagrinėjama beveik 14 000 sužalojimų, susijusių su dviračiais, elektriniais dviračiais ir elektriniais paspirtukais, parodė, kad sužalojimų, susijusių su elektriniais dviračiais, skaičius nuo 2021 iki 2022 m. padvigubėjo.
Apie 15 proc. sužeistų dviratininkų teko guldyti į ligoninę, o dažniausiai pasitaikanti trauma buvo kaulų lūžiai. Apie trečdalis su elektriniais dviračiais susijusių traumų buvo susijusios su susidūrimu su motorine transporto priemone.
„Šiuos skaičius reikia vertinti atsižvelgiant į kontekstą. Didžioji dauguma kelionių baigiasi saugiai. „Lime“ praneša, kad daugiau nei 99,99 proc. važiavimų baigiasi be incidentų. Tačiau kai kasmet atliekama milijonai kelionių, tad net labai nedidelė rizika vienos kelionės metu gali virsti nemažu skaičiumi sunkių sužalojimų, – sako medikas.
Tyrimai rodo, kad sunkūs sužalojimai labiau siejami su tokiais veiksniais kaip vyresnis amžius, alkoholio vartojimas ir susidūrimai su motorinėmis transporto priemonėmis, nei su pačiu dviračio tipu. Atsižvelgus į šiuos veiksnius, sužaloti elektrinio dviračio vairuotojai hospitalizacijos reikalauja ne dažniau nei įprastų dviračių vairuotojai.
Šis atradimas nukreipia dėmesį į avarijos aplinkybes. Daugelis sunkių sužalojimų įvyksta, kai vairuotojai nėra susipažinę su elektrinių dviračių valdymo ypatumais. Kiti įvyksta, kai greitis yra per didelis esamoms sąlygoms – ypač ant šlapių kelių, nelygių paviršių ar perpildytų gatvių.
O gydymas priklauso nuo sužalojimo. Nedidelius minkštųjų audinių sužalojimus, susijusius su raiščių ir raumenų pažeidimais, dažnai galima išgydyti poilsiu ir fizioterapija. Lūžiai yra visai kita istorija – dažnai reikia operacijos, kurioje naudojamos metalinės plokštelės, varžtai ar strypai, kad būtų stabilizuoti lūžę kaulai – ir transplantatai, kad būtų pakeista pažeista oda ir raumenys.
Pasveikimas retai būna greitas. Pacientai gali savaites vaikščioti su ramentais ir gali prireikti daugelio mėnesių – dažnai metų – kad atkurtų jėgas ir pasitikėjimą savimi. Kai kurie dar ilgai po to, kai lūžis sugijo, vis dar jaučia skausmą, sustingimą ar ribotą judrumą.
Dauguma traumų yra išvengiamos
Daugelis šių traumų yra potencialiai išvengiamos. Elektrinių dviračių naujokai turėtų suprasti, kad jų valdymas skiriasi nuo įprastų dviračių. Papildomas svoris turi įtakos stabdymui, posūkiams ir pusiausvyrai – ypač važiuojant nedideliu greičiu.
Daugelis rimtų avarijų įvyksta be kito transporto priemonės dalyvavimo. Vengti naudoti mobilųjį telefoną važiuojant ir būti ypač atsargiems esant drėgnoms sąlygoms gali būti lygiai taip pat svarbu, kaip ir stebėti eismą. Alkoholio vartojimas taip pat neproporcingai dažnai minimas tyrimuose apie su elektriniais dviračiais susijusias traumas.
Šalmai neapsaugos nuo kojos lūžio – tačiau jie gali sumažinti galvos traumos riziką, kuri išlieka viena iš dažniausių ir potencialiai pražūtingiausių dviračių avarijų pasekmių.
„Lime bike leg“ tebėra neoficialus pavadinimas, o ne pripažinta diagnozė – tačiau už šio pravardės slypi tikra klinikinė tendencija. Kadangi bendrai naudojami elektriniai dviračiai tampa įprasta miesto gyvenimo dalimi visame pasaulyje, traumų chirurgai pastebi, kad kartu su jais atsiranda naujas traumų modelis“, – apibendrina Jerry Tsangas.
Parengta pagal „Sicence Alert“.