Kaip lėtinis venų nepakankamumas paveikia kasdienį gyvenimą?

Atsiradus sąstoviui didėja ir slėgis, pradeda kamuoti uždegiminiai sutrikimai bei pokyčiai, o galiausiai pasireiškia ir akimi matomas venų išsiplėtimas, kojų tinimas, skausmas, sunkumas ir audinių pažeidimai. LVN yra lėtinė ir nuolat progresuojanti liga. Jei nesiimama priemonių, ji linkusi sunkėti ir gali sukelti net ir sveikatai ar gyvybei pavojingų komplikacijų.
Varginantis kojų sunkumas ir skausmas
Kojų sunkumas, skausmas ir nuovargis labai prastina gyvenimo kokybę. Tempimas ir veržimas paprastai jaučiamas vakarais, po dienos darbų, o progresuojant ligai gali kamuoti ir didesnę paros dalį.
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Daug bėdų sukeliantis kojų tinimas
Dėl kojų tinimo batai tampa per ankšti, o nusimovus kojines lieka žymės. Tampa sunku ilgiau stovėti arba vaikščioti, nes jaučiamas itin nemalonus tempimas bei diskomfortas.
Deginimo pojūčiai riboja norą judėti, užsiimti mylima veikla ir keliauti
LVN būdingas deginimas bei į „skruzdėlyčių bėgiojimą“ panašus pojūtis – toks diskomfortas linkęs trikdyti miegą, darbą bei fizinį aktyvumą. Dėl nemalonių pojūčių ir jaučiamo skausmo žmogus gali pradėti vengti sportuoti ar keliauti.
Skausmingi naktiniai mėšlungiai neleidžia kokybiškai miegoti
Naktimis jaučiami mėšlungiai gali būti iš tiesų labai skausmingi. Jie blogina ne tik nakties poilsio kokybę, bet ir sukelia dieninį mieguistumą, o tuo pačiu mažina ir darbingumą bei produktyvumą.
Odos pokyčiai turi neigiamą įtaką estetikai ir pasitikėjimui savimi
Tokie odos pokyčiai kaip hiperpigmentacija (patamsėjimai), sausumas, sukietėjimai, struktūros pokyčiai ir niežėjimas sukelia ne tik fizinį, bet ir psichologinį, estetinį diskomfortą. Ligai progresuojant gali net atsirasti žaizdų – tuomet galimos ir rimtesnės komplikacijos ne tik estetiniu, bet ir sveikatos požiūriu.
Ryški neigiama psichologinė įtaka
Svarbu paminėti ir psichologinę LVN įtaką – asmuo gali labai stipriai išgyventi dėl akimi matomų išsiplėtusių venų ir dėl to bijoti vilkėti atviresnius drabužius, net ir itin karštomis dienomis. Kadangi tai progresuojanti liga, gali kamuoti ir stipri komplikacijų baimė, tarkime, netikėtos tromboembolijos (staigios mirties) fobija.
Kuo anksčiau diagnozuojamas lėtinis venų nepakankamumas, tuo geriau
Būtina pabrėžti, kad labai svarbu LVN diagnozuoti kaip galima anksčiau, nes ligos kontrolė reguliariai judant, taikant kompresiją, palankiai maitinantis, valdant svorį ir parenkant tinkamus gydymo metodus ne tik stabdo ligos progresavimą, bet ir gerina dabartinio gyvenimo kokybę. Juk labai svarbu, kaip jaučiamės šiandien, todėl veiksmų reikia imtis nedelsiant.
O kol laukiate konsultacijos pas gydytoją, lėtinio venų nepakankamumo simptomus puikiai malšina Lioton gelis, kuris pasižymi didele heparino natrio druskos koncentracija, turi puikių kosmetinių ir greito veikimo savybių. Lioton veiklioji medžiaga yra heparinas (heparino natrio druska). Jis paruoštas gelio pavidalu, tinkamu tepti odą. Vartojant pažeistoje vietoje heparinas apsaugo nuo kraujo krešulių susidarymo paviršinėse venose, gerina vietinę mikrocirkuliaciją (kraujotaką smulkiosiose kraujagyslėse) ir mažina patinimą.
Esant poreikiui Lioton gelis vietiniam gydymui gali būti vartojamas vienas arba derinant su sisteminėmis gydymo priemonėmis. Dėl vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.