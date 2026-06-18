Mokslininkai rado paprastą būdą atsikratyti erkių: jo efektyvumas siekia 99 procentus

Tai svarbi informacija tuo metu, kai Europos šalyse nuolat auga sergamumas borelioze (Laimo liga) ir kitomis erkių platinamomis ligomis, rašo „Dzień Dobry Bełchatów“. Žurnalo „Ticks and Tick-borne Diseases“ puslapiuose paskelbtų tyrimų rezultatai rodo, kad efektyviai kovai su erkėmis ne visada reikalingos sudėtingos ir brangios technologijos.
Otavos universiteto tyrėjų grupė atliko eksperimentą rekreacinėse zonose aplink Kanados sostinę, kur jau daug metų fiksuojamas didelis erkių, nešiojančių boreliozę sukeliančias bakterijas, tankumas.
Mokslininkai sutelkė dėmesį į dviejų rūšių uosio skiedros, barstomos šalia dažnai lankomų pasivaikščiojimo takų, analizę. Pirmoji grupė buvo natūrali skiedra, o antroji – medžiaga, impregnuota deltametrinu (insekticidu, kuris, be kita ko, naudojamas žemės ūkyje kovai su erkėmis).
Liga, kurią daugelis nuvertina: pasekmės gali būti visam gyvenimui
Rezultatai buvo labai akivaizdūs. Naudojant skiedrą su deltametrinu, suaugusių erkių ir jų nimfų skaičius per du tyrimų sezonus sumažėjo net 99 proc. Net ir paprasta, neimpregnuota skiedra erkių kiekį sumažino 48 proc.
Fizinis barjeras, ribojantis kontaktą su erkėmis
Tyrimo autoriai pažymi, kad natūralios skiedros efektyvumą pirmiausia lemia jos fizinės savybės. Ji sukuria sausą sluoksnį, skiriantį drėgną augaliją nuo tako, o būtent drėgna aplinka erkėms yra būtina, kad jos išgyventų.
Tokia danga apsunkina voragyvių judėjimą link maršrutų, kuriais vaikšto žmonės. Praktikoje tai reiškia mažesnę riziką žmogui susidurti su parazitu.
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Dar ne vėlu pasirūpinti apsauga: erkėms suaktyvėjus, nuo erkinio encefalito galima pasiskiepyti ir pagreitinta schema
„Šis tyrimas rodo, kad egzistuoja įvairios aplinkos valdymo strategijos, kurios gali efektyviai sumažinti erkių skaičių strategiškai svarbiausiose vietose“, – pabrėžė viena iš publikacijos autorių, profesorė Manisha A. Kulkarni.
Kaip pažymėjo tyrėja, medžio skiedra yra paprastas, praktiškas ir palyginti pigus sprendimas. Ją būtų galima išgauti vietiniu lygmeniu, pavyzdžiui, vykdant miesto želdynų priežiūros programas ar medžių kirtimo darbus.
Boreliozė ir erkių platinamos ligos – auganti grėsmė
Eksperimento rezultatai įgyja ypatingą reikšmę augančio užsikrėtimų erkių platinamomis ligomis skaičiaus kontekste. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, Jungtinėse Valstijose kasmet gali būti fiksuojama iki 476 000 užsikrėtimo borelioze atvejų.
Panaši tendencija pastebima ir Europoje, įskaitant Lenkiją. 2025 metais čia buvo užregistruota apie 30 000 boreliozės atvejų. Daugiausia užsikrėtimų nustatyta Mazovijos, Liublino, Pakarpatės ir Varmijos-Mozūrų vaivadijose.
Gydytojai atkreipia dėmesį, kad boreliozė nėra vienintelė grėsmė. Erkės taip pat gali pernešti erkinį encefalitą, anaplazmozę ar babeziozę. Ankstyvas infekcijos nustatymas yra esminis sėkmingo gydymo faktorius.
Klimato kaita skatina erkių ekspansiją
Ekspertai jau daug metų nurodo, kad erkių skaičiaus augimas yra stipriai susijęs su klimato pokyčiais. Vis švelnesnės žiemos, aukštesnė vidutinė temperatūra ir žaliųjų zonų naudojimo pokyčiai sudaro idealias sąlygas šiems voragyviams vystytis.
Įtakos turi ir auganti populiacija gyvūnų, kurie yra natūralūs erkių šeimininkai – pirmiausia elnių ir graužikų. Būtent jie prisideda prie parazitų buveinių plėtros.
Mokslininkai pabrėžia, kad paprastų metodų, ribojančių žmonių kontaktą su erkėmis, įdiegimas gali tapti viena iš visuomenės sveikatos apsaugos strategijos dalių, ypač rekreacinėse ir pasivaikščiojimų zonose.
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