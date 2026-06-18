Peršalimo simptomas slėpė pavojingą ligą: vos per 10 dienų pasiglemžė jaunos merginos gyvybę

Ji buvo skubiai paguldyta į Jorko ligoninę, ten atlikta krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką ir jos krūtinėje buvo aptiktas 10 cm dydžio darinys. Vėliau paaiškėjo – darinys atsirado dėl limfomos, t. y. kraujo vėžio.
Limfoma yra reta vėžio forma, kuri pažeidži baltuosius kraujo kūnelius, atsakingus už kovą su infekcija.
Likus 6 savaitėms iki skaudžios diagnozės Molly iš Jorko pradėjo kosėti, tačiau ji manė, kad bus pasigavusi paprastą virusą nuo kolegos darbe. Tačiau balandžio 18 d. ji nualpo ir greitosios pagalbos automobiliu buvo nugabenta į Jorko ligoninę.
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Užklupo nevaldomas kosulys
Gražių žodžių Molly negailėjo jos sužadėtinė Lily Monarch: „Ji buvo tokia linksma. Tikiu, kad nušvietė kiekvieno sutikto žmogaus gyvenimą.“
„Tai buvo pirmas kartas, kai ji apskritai turėjo sveikatos problemų. Mano širdis plyšta kiekvieną kartą, kai apie tai pagalvoju“, – pridūrė 29-erių moteris.
Abi merginos kilusios iš Lidso, bet persikėlė į Jorką dėl studijų, čia ir pasiliko. Poros pažintis užsimezgė 2022 m. sausį, jos trumpai pabendravo po vieno iš Lily pasirodymų. Vėliau jos kartu pasirodė scenoje.
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Prisiminusi sužadėtinės ligą, Lily pasakojo, kad rentgeno nuotraukoje gydytojai pamatė didelį darinį Molly krūtinėje. Per kitas šešias savaites jai buvo atlikta daug biopsijų, kurios, anot Lily, nedavė galutinės išvados.
„Ji negalėjo atsigulti, auglys trukdė jai kvėpuoti ir sukėlė nevaldomą kosulį“, – pasakojo moteris.
Deja, gegužės 21 d. Lily galiausiai buvo diagnozuotas vėžys, o chemoterapijos kurso pradžia numatyta birželio 1 d.
Svajojo nuvykti į Suomiją
„Ji gana lengvai priėmė šią žinią, nors iš pradžių buvo nusiminusi. Kai mane iškvietė į ligoninę tą dieną, kai jai buvo nustatyta diagnozė, ji buvo atskiroje patalpoje ir verkė mano glėbyje. Tačiau išsiliejome ir pradėjome kurti planą, kaip ji įveiks vėžį, nes mes visada buvome pora, kuri viena kitą paremdavo sunkiais momentais. Ji tvirtai pasiryžo, kad nugalės vėžį“ – pasakojo Lily.
Tačiau viltys staiga dužo, po 10 dienų, gegužės 31 d., Molly mirė. Iki gydymo pradžios buvo likusi vos diena.
Porai labai patiko suomių muzika, ypač Käärijä daina, kuri skambėjo 2023 m. „Eurovizijoje“. Lily ir Molly svajojo šiais metais nuvykti į Suomiją ir ten pakoncertuoti.
„Buvo tiesiog gera, kad ji būdavo šalia“, – širdgėlą liejo Lily.
„Ruošėmės vykti į Suomiją ir kartu patirti gyvenimo nuotykį“, – pasakojo ji.
Sulaukė didžiulio palaikymo
Lily apibūdino Molly kaip labai besidominčią įžymybių kultūra ir žmogų, kuris dievino Taylor Swift.
„Galėjau su ja kalbėtis apie įvairius dalykus, kuriuos nuveikiau ar norėjau įtraukti į pasirodymus. Jaučiau, kad ji buvo vienintelis žmogus, su kuriuo galėjau apie tai pasikalbėti, nes ji tikrai mane suprato“, – sakė Lily.
Ji atskleidė, kad Molly buvo pagrindinė jų šeimos maitintoja. Šiuo metu Lily neturi pastovaus darbo, nors sukasi kūrybiniame sektoriuje.
Lily teigė, kad Molly mirtis ją „sugriovė“ finansiškai, todėl ji sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad padėtų „atkurti savo gyvenimą“. Šio straipsnio rašymo metu buvo surinkta daugiau nei 2870 svarų sterlingų (apie 3 300 eurų), o iškeltas tikslas – 3300 (apie 3800 eurų).
„Esu priblokšta palaikymo, kurį jau gavau socialiniuose tinkluose ir „GoFundMe“ puslapyje. Manau, kad tai tik parodo, kokios daugybės žmonių gyvenimą nušvietė Molly – visi ją mylėjo“, – sakė Lily.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
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