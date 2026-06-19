Sukūrė neįprastą testą: parodo, ar žmogus neserga mirtingiausia vėžio forma

Kasos vėžys ne veltui vadinamas „tyliuoju žudiku“. Daugumai pacientų pajutus simptomus, liga dažnai būna jau pažengusi ir gydymo galimybės tokiems pacientams, deja, labai ribotos. Vien Jungtinėje Karalystėje 2017–2019 m. užregistruota daugiau nei 10 700 naujų kasos vėžio atvejų ir 9 500 mirčių nuo jo. Sergamumo rodikliai toliau auga.
Dažniausia forma – kasos latakinė adenokarcinoma (PDAC) – išsivysto kasos latakuose – vamzdelyje, kuris jungia kasą su plonąja žarna. Kai čia susidaro navikai, jie gali blokuoti virškinimo fermentų srautą, taip sukelti energijos apykaitos problemų, dėl kurių pacientai jaučiasi chroniškai pavargę. Tačiau ligos simptomai dažnai būna tokie subtilūs, kad juos lengva atmesti arba priskirti kitiems negalavimams.
Tačiau mokslininkams kilo netikėta idėja – anksti diagnozuoti kasos vėžį ištyrus išmatų mėginį. Nors tai gali skambėti kaip mažai tikėtina vėžio diagnostikos priemonė, mokslininkai atranda, kad išmatose slypi informacijos apie mūsų sveikatą lobynas.
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Taip yra, nes jūsų žarnyne gyvena trilijonai bakterijų – iš tikrųjų jūsų kūne bakterijų ląstelių yra maždaug 40–30 trilijonų daugiau nei žmogaus ląstelių. Šie mikroskopiniai gyventojai sudaro sudėtingas bendruomenes, kurios gali atspindėti jūsų sveikatos būklę, įskaitant ligos buvimą.
Kadangi PDAC paprastai išsivysto kasos dalyje, kuri jungiasi su žarnynu, ir dauguma žmonių reguliariai tuštinasi, išmatų mėginiai suteikia galimybę pažvelgti, kas vyksta kūno viduje.
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Daugėja mokslinių įrodymų
Šis novatoriškas metodas buvo patvirtintas atliekant tyrimus keliose šalyse, įskaitant Japoniją, Kiniją ir Ispaniją. Naujausias proveržis įvyko 2025 m. atlikto tarptautinio tyrimo metu. Suomijos ir Irano mokslininkai siekė ištirti žarnyno bakterijų ir kasos vėžio atsiradimo ryšį skirtingose gyventojų populiacijose.
Tyrėjai surinko išmatų mėginius ir analizavo bakterijų DNR, naudodami techniką, vadinamą 16S rRNR geno amplikonų sekvenavimu. Nepaisant sudėtingo pavadinimo, principas yra paprastas: mokslininkai sekvenuoja ir palygina kiekvienos bakterijos genome esantį genetinį regioną, leisdami jiems vienu metu identifikuoti ir suskaičiuoti skirtingas bakterijų rūšis.
Tyrimo rezultatai buvo stulbinantys. Pacientų, sergančių PDAC, žarnyno bakterijų įvairovė buvo sumažėjusi, o tam tikros rūšys, palyginti su sveikais žmonėmis, jie pastebėjo, kad tam tikrų bakterijų buvo daugiau arba mažiau.
Dar svarbiau, kad tyrėjai sukūrė dirbtinio intelekto modelį, kuris galėtų tiksliai atskirti vėžiu sergančius pacientus nuo sveikų žmonių, remiantis vien tik jų žarnyno bakterijų profiliais.
Mikrobiomo tyrimų sritis sparčiai vystosi. Nors šiame tyrime buvo naudojamas amplikonų sekvenavimas, naujesni metodai suteikia dar išsamesnių įžvalgų.
Pažangios technikos fiksuoja visą bakterijų genomo turinį, o ne sutelkia dėmesį į vieną geną, siūlydama precedento neturintį tikslumą, leidžiantį net nustatyti, ar bakterijos neseniai buvo perduotos kito individo.
Ši technologinė pažanga iš esmės keičia mūsų požiūrį į sveikatą ir ligas. Pereiname nuo visiškai į žmogų orientuoto požiūrio prie savęs supratimo kaip „žmogus plius mikrobiomas“ – sudėtingų ekosistemų, kuriose ypatingą vaidmenį atlieka ir bakterijos.
Parengta pagal „The Conversation“ inf.
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