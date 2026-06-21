Netikėta savybė, kuria pasižymi žmonės, susirgę vėžiu iki 50-ojo gimtadienio

Geras nakties miegas suteikia organizmui poilsio ir galimybę atsigauti. Smegenys išvalomos nuo atliekų ir ryte jaučiatės daug geriau, palyginti su naktimi, kai miegojosi sunkiai.
„Ilgalaikis miego trūkumas yra žalingas ir susijęs su įvairių ligų rizika“, – sako Christianas Benedictas, miego tyrėjas ir farmakologijos profesorius Upsalos universitete.
Švedas vadovavo tyrėjų komandai, kuri nustatė sąsają tarp lėtinio miego trūkumo ir didesnės 2 tipo diabeto išsivystymo rizikos.
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„Šis ryšys buvo stiprus, net jei žmonės sveikai maitinosi“, – pabrėžia C. Benedictas.
Neseniai Jungtinėse Valstijose vykusioje didelėje vėžio konferencijoje buvo pristatyti du Teksaso valstijoje įsikūrusio MD Anderson vėžio centro atlikti tyrimai. Be kita ko, analizuoti 18 milijonų 18–50 metų amžiaus amerikiečių sveikatos duomenys.
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Tyrimai parodė, kad žmonės, turintys prastus miego įpročius, labiau linkę susirgti ankstyvu žarnyno, krūties, gimdos ar kiaušidžių vėžiu.
„Panašius rezultatus matėme tyrime, kuriame buvo nustatytas ryšys tarp per trumpo arba ir per ilgo miego bei įvairių virškinamojo trakto vėžio rūšių išsivystymo rizikos“, – antrina C. Benedictas.
Neišsimiegojęs žmogus nesirūpina sveikata
Profesorius atkreipia dėmesį, kad miego trūkumas paskatina sveikatai nepalankius įpročius. Pavyzdžiui, padidėja rizika priaugti svorio, nes prastai išsimiegoję žmonės valgo daugiau.
Įrodyta, kad nutukimas ir antsvoris gali padidinti vėžio riziką.
Kitas pavyzdys – fizinio aktyvumo stoka.
„Jei prastai miegojote, neturite pakankamai motyvacijos judėti. Tyrime taip pat pastebėjome, kad tie, kurie miega mažiau, rečiau rūpinasi savo gyvensena ir yra impulsyvesni. Tie žmonės, kurie mažiau miega, taip pat dažniau rūko“, – paaiškina C. Benedictas.
7–9 valandos miego kasnakt – sveikintinas pasiekimas.
„Miego trukmė neabejotinai turi įtakos imuninei sistemai. Kai akys fiksuoja tamsą, organizme natūraliai gaminasi melatoninas. Jis ne tik naudingas miegui, bet ir tuo pačiu yra antioksidantas, kuris turi svarbų priešnavikinį poveikį“, – teigia C. Benedictas.
Kompensuokite gerais įpročiais
C. Benediktas mano, kad augantį jaunų žmonių sergamumą vėžiu lemia įvairi priežasčių paletė.
„Tai gali būti susiję su paveldimumu, gyvenimo būdo veiksniais, tam tikromis virusinėmis infekcijomis ir toksinų aplinkos poveikiu.
Prastas miegas dar nereiškia, kad automatiškai susirgsime vėžiu. Žalingą poveikį galima kompensuoti nerūkant, sportuojant ir stengiantis sveikai maitintis“, – pabrėžia C. Bendictas.
Tai, kad vėžiu suserga daugiau jaunesnių žmonių, yra pasaulinė tendencija. Remiantis neseniai žurnale „BMJ Oncology“ paskelbtu tyrimu, kasmet nuo vėžio miršta daugiau nei milijonas žmonių iki 50 metų amžiaus.
Be to, nustatyta, kad miego apnėja sergantiems žmonėms navikai auga greičiau.
10 patarimų – kaip išsimiegoti geriau
1. Vakare neužsiimkite veiklomis, kurios didina stresą.
2. Fizinis aktyvumas naudingas miegui. Reguliari mankšta pagerina nakties poilsį. Tačiau nesportuokite per vėlai vakare, nes mankšta pasižymi stimuliuojančiu poveikiu.
3. Prieš eidami miegoti atsipalaiduokite. 1–2 valandas prieš miegą užsiimkite raminančia veikla, nedirbkite.
4. Gerai išvėdinkite miegamąjį. Vėsiame kambaryje lengviau užmigti.
5. Nevalgykite per vėlai. Jei prasimušė alkis, išgerkite stiklinę pieno.
6. Venkite kavos, arbatos, gazuotų gėrimų ar energinių gėrimų šešias valandas prieš eidami miegoti.
7. Jokių ekranų prieš miegą. Venkite kompiuterių ir mobiliųjų telefonų skleidžiamos mėlynos šviesos. Ji neigiamai veikia melatonino gamybą.
8. Įsitikinkite, kad kambarys tamsus. Jei vasarą trukdo vėlai nusileidžianti ir anksti pakylanti saulė, gali praversti miego kaukė.
9. Jei naktimis sunkiai pailsite, venkite popietės miego.
10. Turėkite pastovų paros ritmą, kiekvieną rytą kelkitės tuo pačiu laiku.
Parengta pagal „Aftonbladet“ inf.
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