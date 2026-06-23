Mirtinas grožio dūris: per kelias sekundes užgeso kosmetikos imperijos vadovas

Ataskaitoje, kurią pagaliau gavo velionio artimieji, nurodoma, kad vasario 25 d. K. Ascherį ištikusi mirtis buvo nelaimingas atsitikimas.
K. Ascherio sutuoktinis Williamas Howe'as „Daily Mail“ sakė nežinojęs, kad jo vyras, kuris buvo grožio kompanijos viceprezidentas, naudojo kosmetinius užpildus.
63-ejų W. Howe'as teigė, kad botoksas, kuris nėra užpildas, jiems abiems buvo suleistas likus penkiems mėnesiams iki nelaimės.
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„Tai tiesiog be galo liūdna, – sakė našliu likęs vyras. – Tai nutiko mano akivaizdoje. Viskas įvyko taip greitai“, – vyro mirtį prisiminė W. Howe'as.
Anksčiau jis pasakojo, kad K. Ascheris staiga pasijuto blogai poros prabangiuose apartamentuose Niujorke.
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W. Howe'as pasakojo, kad staiga dingo K. Ascherio pulsas ir vyras mirė jo rankose.
„Viskas įvyko per aštuonias sekundes“, – sakė našlys.
K. Ascheris išėjo iš dušo ir pasakė, kad jam svaigsta galva, todėl atsisėdo. W. Howe'as palaukė kelias minutes ir padėjo vyrui atsistoti.
Pora spėjo žengti tik keturis žingsnius, kai K. Ascheris burbtelėjo: „Palauk“. Netrukus jis suglebo ir mirė.
Labai populiari procedūra
Dr. Elizabeth Zeitler iš „BZ Dermatology“ teigė, kad plaučių embolija yra reta komplikacija.
„Pagrindinis pavojus, kai leidžiatės užpildą, yra išeminis įvykis, kuomet sulėtėja kraujotaka ir sutrinka audinių aprūpinimas deguonimi tam tikroje kūno dalyje. Kai kurios anatominės sritys yra jautresnės, pavyzdžiui, piriforminė duobė prie šnervės ir kaktos raukšlės“, – sakė ji.
Minkštųjų audinių užpildų injekcijos yra vienas populiariausių nechirurginių veido atjauninimo metodų visame pasaulyje.
2014 m. buvo atlikta daugiau nei 5,5 mln. užpildų injekcijų. Dėl patvarumo ir mažesnės kainos dažniausiai naudojama hialurono rūgštis. Kasmet tokias injekcijas pasidaro daugiau nei 800 000 amerikiečių.
Amerikos plastikos chirurgų draugijos narys Alanas Matarasso pabrėžė, kad užpildų procedūros yra medicininė paslauga, kurią turėtų atlikti sertifikuotas specialistas.
„Visuomenė dažnai tai suvokia kaip nemedikamentinį gydymą, o iš tiesų tai yra medicininė paslauga. Nors ir labai retos, bet gresia ypač rimtos komplikacijos, pavyzdžiui, apakimas. Užpildai gali patekti į kraujagysles ir sukelti akių emboliją – tuomet žmogus apanka. Jei įvyksta smegenų embolija, žmogų ištinka insultas“, – įspėjo A. Matarasso.
„Deja, visoje šalyje yra daug vietų, siūlančių šias paslaugas salonuose ir medicinos SPA centruose. Kartais jie turi licencijuotų darbuotojų, tačiau dirba nuo 9 iki 17 val.
Jei iškyla problemų ir žmogus keliauja į ligoninės priėmimo skyrių, gydytojas nežino, kas tiksliai buvo panaudota“, – sakė A. Matarasso.
Pasak jo, jei po injekcijos atsirado stiprus skausmas, sutriko kvėpavimas ar regėjimas, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
Parengta pagal „Women's wear daily“ ir „New York Post“ inf.