91-erių kaunietė Aldona atskleidė, kaip pavyko suvaldyti širdies nepakankamumą

Aldonai diagnozuotas sunkus širdies nepakankamumas, tačiau, sąžiningai laikydamasi gydytojų rekomendacijų, ji vertina kiekvieną dieną ir galėtų būti įkvepiantis pavyzdys ir kitiems šia liga sergantiems pacientams.
A. Vėgelienė pasakoja, kad Širdies nepakankamumo kabinete jai visuomet suteikiama naujausia informacija ir rekomendacijos, tačiau, pasak jos, dar svarbiau – „kokybiškas praktinis veiksmas“. Todėl Aldona ne tik dalyvauja visuose mokymuose ir užsiėmimuose, susijusiuose su širdies nepakankamumo gydymu, bet ir kruopščiai laikosi visų medikų rekomendacijų.
„Stengiuosi būti aktyvi – rūpinuosi buitimi, judu, mankštinuosi, atlieku kvėpavimo pratimus. Ypač daug dėmesio skiriu mitybai. Sąžiningai laikausi gydytojų ir slaugytojų patarimų. Nesvarbu, kokia diena bebūtų: keliuosi, einu, vaikštau su lazdele ar vaikštyne“, – savo kasdienybę apibūdina Aldona.
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Pacientė šilčiausius žodžius skiria visiems medikams, padedantiems jai suvaldyti ligą:
„Konsultacijų metu nuolat jaučiu nuoširdumą, dalykiškumą, norą padėti ir patarti. Mane gydančios gydytojos prof. Jolantos Laukaitienės patarimai, skiriami vaistai, padrąsinimai ir jautrus požiūris į sergantį žmogų yra pagrindiniai mano sveikatos gerėjimo svertai. Esu nepaprastai jai dėkinga, taip pat slaugytojai Nidai Daugelienei, kuri kiekvienam pacientui rodo pagarbą, suteikia žinių, klausia, domisi.“
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Aldonos istorija primena, kad net ir sergant širdies nepakankamumu galima išlaikyti gyvenimo kokybę. Svarbiausia – laiku kreiptis pagalbos, laikytis gydymo rekomendacijų ir nelikti vieniems kovoje su liga.
Jei vargina dusulys, nuovargis, kojų tinimas, nedelsdami kreipkitės į šeimos gydytoją, kad įvertintų natriuretinius peptidus. Nustačius širdies nepakankamumo diagnozę, Jums bus skirtas gydymas.
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