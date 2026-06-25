Receptas nuo inkstų akmenligės: kiek vandens reikia išgerti kasdien

Vandens vartojimas gali užkirsti kelią per dideliam šlapimo rūgštingumui, kuris ne tik dirgina šlapimo takų gleivinę, bet ir gali lemti akmenų susidarymą. Mažas šlapimo kiekis sukelia jo persotinimą – būseną, kai šlapime nebegali ištirpti didelė mineralų koncentracija, todėl jie pradeda kristalizuotis.
Susikristalizavę mineralai pradeda lipti tarpusavyje ir taip formuojasi inkstų akmenys.
„Bendra skysčių vartojimo rekomendacija suaugusiems yra maždaug 2,5–3 litrai skysčių per dieną, o tai sudaro apie 10–12 stiklinių“, – teigia dietologė Jessica Clancy-Strawn.
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Vasarą skysčių poreikis išauga
Karštuoju metų laiku organizmas netenka gerokai daugiau vandens nei įprastai. Didelė dalis skysčių pasišalina su prakaitu, todėl vasarą patartina vartoti dar daugiau skysčių. Specialistai pabrėžia, kad skysčių poreikis priklauso ne tik nuo oro temperatūros, bet ir nuo fizinio aktyvumo, darbo pobūdžio bei individualių organizmo savybių.
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Norint sumažinti inkstų akmenų susidarymo riziką, svarbu ne tik išgerti rekomenduojamą kiekį skysčių, bet ir stebėti šlapimo spalvą. Šviesiai gelsvas arba beveik skaidrus šlapimas dažniausiai rodo pakankamą hidrataciją, o tamsesnė spalva gali signalizuoti, kad organizmui trūksta vandens. Karščių metu rekomenduojama gerti reguliariai visą dieną, nelaukiant, kol atsiras stiprus troškulys.
Papildomo dėmesio hidratacijai reikėtų skirti sportuojant ar dirbant lauke. Intensyviai prakaituojant per kelias valandas galima netekti kelių litrų skysčių, todėl jų atsargas būtina nuolat papildyti. Kai kuriais atvejais naudinga vartoti ne tik vandenį, bet ir mineralinių medžiagų turinčius gėrimus, kurie padeda organizme atkurti su prakaitu prarastus elektrolitus.
Neretai kyla klausimas, ar kava ir kiti kofeino turintys gėrimai prisideda prie skysčių trūkumo. Nors kofeinas pasižymi lengvu šlapimą varančiu poveikiu, moksliniai tyrimai rodo, kad saikingai vartojama kava vis tiek prisideda prie bendro dienos skysčių balanso. Vis dėlto specialistai rekomenduoja didžiąją dalį reikalingų skysčių gauti iš vandens, o ne saldintų ar kofeino turinčių gėrimų.
Svarbu nepamiršti, kad skysčių gauname ne tik su gėrimais. Vasarą prie hidratacijos prisideda ir vaisiai bei daržovės – arbūzai, melionai, agurkai, pomidorai ar braškės.
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