Erkės puola nuosavuose kiemuose, jau yra vakcina nuo Laimo ligos

Kaip naujienų portalui VE.lt komentuoja NVSC Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnis šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkėms išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms.
„Erkės mėgsta drėgnas, pavėsingas vietas su aukšta žole, tankiais krūmais, lapų paklote ir menkai prižiūrimais želdynais. Siekiant sumažinti jų gausą aplink namus, rekomenduojama reguliariai pjauti veją, šalinti pernykščius lapus ir augalines atliekas, retinti tankius krūmus, tvarkyti teritorijas aplink poilsio zonas ir vaikų žaidimų aikšteles.
Būnant gamtoje ar dirbant kieme verta naudoti repelentus, skirtus erkėms atbaidyti, dėvėti šviesius, kūną dengiančius drabužius, o grįžus namo atidžiai apžiūrėti save, vaikus ir augintinius“, – primena NVSC specialistė.
Liga, kurią daugelis nuvertina: pasekmės gali būti visam gyvenimui
Šiemet sausio–gegužės mėn. Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito atvejai, iš jų 2 Klaipėdos mieste ir 1398 Laimo ligos atvejai, iš jų 16 Klaipėdos mieste.
Nuo erkinio encefalito galima apsisaugoti pasiskiepijant, ateityje tokia galimybė bus ir saugantis Laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo.
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NVSC patvirtino informaciją, jog vakcina nuo Laimo ligos jau sukurta.
„Vakcina nuo Laimo ligos sėkmingai praėjo klinikinius tyrimus, šiuo metu vyksta registracijos procesas, kuris gali užtrukti“, – žinia pasidalijo V. Bajoriūnienė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)erkėserkinis encefalitas
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