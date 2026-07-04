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Pasveiko Ebola užsikrėtęs Prancūzijos pilietis

2026 m. liepos 4 d. 20:14
Gydytojas, kurio Ebolos viruso testo rezultatas buvo teigiamas – pirmasis atvejis Prancūzijos teritorijoje – pasveiko ir išėjo iš ligoninės, šeštadienį pranešė Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė.
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Gydytojo testo rezultatas buvo teigiamas jam birželio 23 d. atskridus į Prancūziją iš Kongo Demokratinės Respublikos, kurioje šiuo metu vyksta didžiulis mirtinos hemoraginės karštligės protrūkis.
Gydytojas „šiandien išėjo iš medicinos įstaigos“ ir grįžo namo, teigiama sveikatos apsaugos ministrės Stephanie Rist pareiškime.
Gydytojas į Prancūziją atskrido „Air France“ reisu ir, išskyrus galvos skausmus, „beveik neturėjo simptomų“.
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Penki kiti to paties reiso keleiviai buvo identifikuoti kaip galimi kontaktai ir atsargumo sumetimais izoliuoti.
Naujausias Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo paskelbtas gegužės 15 d., ir, remiantis naujausiais liepos 2 d. paskelbtais vyriausybės duomenimis, nuo to laiko iš 1 406 patvirtintų užsikrėtusių žmonių mirė mažiausiai 438.
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