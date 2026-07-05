Smegenų vėžys: profesorė išvardijo, kokie požymiai išduoda galvos auglį

Kitas galimas smegenų vėžio požymis – paralyžiaus apraiškos: sutrinka koordinacija, tampa sunkiau valdyti ranką arba koją.
Jei tai yra smegenų problema, sutrikimas pasireiškia vienoje kūno pusėje, t.y. sutrinka dešinės arba kairės pusės motorika.
„Ranka ir koja nusilpsta, jas pasidaro sunkiau valdyti ir jutimai gali sutrikti“, – aiškino R. Jančiauskienė.
„Sveikatos kodas“. Kokie simptomai gali įspėti apie galvos naviką?
Kai dėl naviko tinsta smegenys, žmogus tampa vangus, mieguistas, vargina galvos skausmas.
„Pirmasis epilepsijos priepuolis yra rimtas dalykas. Neurologai visada ištiria, žiūri, ar smegenų navikas nėra viena iš galimų priežasčių“, – pasakojo R. Jančiauskienė.
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Nėra mirties nuosprendis
Nacionalinio vėžio instituto gydytojas onkoimunologas, chemoterapeutas Marius Strioga paaiškino, kad navikiniai židiniai galvoje nebūtinai reiškia smegenų vėžį.
„Tai gali būti kito vėžio metastazės smegenyse, pavyzdžiui, prostatos, krūties, plaučių, storosios žarnos, melanomos išplitimas“, – aiškino M. Strioga.
Kodėl tai svarbu? Nes kitų rūšių onkologiją įprastai būna lengviau gydyti. O štai glioblastoma – itin agresyvus smegenų vėžys.
Pasak M. Striogos, 5 ar 10 metų su šia diagnoze išgyvena tik vienetai.
„Bet įmanomi ir tokie atvejai. Tai nėra ir mirties nuosprendis, kur 100 proc. aišku, kad gydymas nebus veiksmingas“, – sakė M. Strioga.
Yra piktesnių vėžių
Nereikia pamiršti, kad ir patys smegenų navikai ne visada būna piktybiniai. „Meningioma – smegenų dangalų navikas, kuris dažniausiai turi gerą prognozę, jo gydymas baigiasi operacija, tam tikrais atvejais galima jo atskirai negydyti“, – pasakojo Nacionalinio vėžio instituto spindulinio gydymo skyriaus vadovas Juras Kišonas.
Nors smegenų vėžys skamba baugiai, onkologai sako, kad tai nėra pats blogiausias variantas.
„Turbūt, kasos adenokarcinoma yra lyderė blogąja prasme. Tai yra vienas pikčiausių navikų ir nepaisant kiek daug klinikinių tyrimų vykdyta, kurta naujų vaistų technologijų, bendrasis išgyvenamumas lieka labai kuklus. 5-erius metus po diagnozės išgyvena 7–10 proc. visų susirgusių. Kasos vėžys yra liūdniausia liga.
Prie prastesnės prognozės onkologijos reikėtų priskirti kepenų, skrandžio, plaučių vėžius“, – sakė R. Jančiauskienė.
smegenų vėžysVėžyskasos vėžys
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