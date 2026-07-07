Ciklosporiozė – pykinimą ir viduriavimą paskatinanti liga, kurią sukelia dažnai ant daržovių ir vaisių randamas parazitas. Nuo gegužės 1 d. susirgo šimtai žmonių daugiau nei 17 JAV valstijų. Viena valstija – Mičiganas – kovoja su infekcijos protrūkiu, dėl kurio bendras susirgimų skaičius, palyginti su 2025 m., jau išaugo daugiau nei tris kartus.
Nors tarnybos stengiasi identifikuoti ryšį tarp šių susirgimų, kol kas nebuvo nustatytas vienas konkretus infekcijos šaltinis. Atrodo, kad iki šiol užregistruoti atvejai yra sezoninio susirgimų padažnėjimo dalis.
Nors ciklosporiozė siaučia tarp amerikiečių, tačiau infekcinės ligos nepaiso valstybių sienų. Štai ką verta žinoti apie tai, kaip išvengti parazitinės infekcijos šią vasarą:
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Kas yra ciklosporiozė? Kokie jos simptomai?
Ciklosporiozė – tai parazitinė infekcija, sukelianti nemalonius virškinamojo trakto simptomus, dažnai siejamus su apsinuodijimu maistu, pavyzdžiui, viduriavimą, pykinimą ir vėmimą. Ją sukelia parazitas Cyclospora cayetanensis, dar vadinamas tiesiog ciklospora, juo paprastai užsikrečiama per užterštą maistą.
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Dažniausias simptomas yra vandeningas, dažnas ir kartais „sprogstamas“ viduriavimas, nors gali pasireikšti ir kiti skrandžio veiklos sutrikimo požymiai, pavyzdžiui:
– Apetito praradimas;
– Pilvo pūtimas, įskaitant raugulį ir dujų susikaupimą, arba skrandžio spazmai;
– Ypatingas nuovargis (išsekimas);
– Karščiavimas;
– Pykinimas;
– Vėmimas.
Kur plinta infekcija?
Birželio 16 d. duomenimis, 145 žmonės 17 JAV valstijų užsikrėtė šia infekcija suvalgę maistą Jungtinėse Valstijose. Dar 45 žmonės, kurie registruojami ir klasifikuojami atskirai, užsikrėtė keliaudami užsienyje.
Iš 145 susirgusių asmenų JAV 20 buvo paguldyti į ligoninę, o mirčių nuo ciklosporiozės nefiksuota. Susirgo 5–86 metų amžiaus žmonės, o amžiaus mediana – 42 metai. Ciklosporiozės „sezonas“, t. y. mėnesiai, per kuriuos JAV paprastai stebimas susirgimų skaičiaus šuolis, prasideda gegužės 1 d. ir tęsiasi iki rugpjūčio pabaigos.
Tačiau į dar neatnaujintą nacionalinę statistiką nepatenka daugiau nei 150 žmonių, susirgusių Mičigane po to, kai birželio 22 d. šioje valstijoje buvo nustatytas pirmasis atvejis. Liepos 1 d. valstijos sveikatos departamentas pranešė, kad buvo užregistruota „daugiau nei 170 atvejų“.
Kaip išvengti užsikrėtimo parazitu
Ciklosporiozė plinta fekaliniu-oraliniu būdu, t. y. per kontaktą su maistu, gėrimais ir paviršiais. Paprastai tai reiškia, kad užkrėstas maistas ar gėrimas suvartojamas tiesiogiai arba paliečiamas užterštas daiktas, o po to, nenusiplovus rankų, paliečiama burna.
Dažnai pastebimas ciklosporiozės infekcijų padažnėjimas šiltais vasaros mėnesiais, nes užkrėstos išmatos patenka ant šviežių vasarinių daržovių ir vaisių, įskaitant baziliką, avietes ir salotas, kurios, pasak tarnybų, buvo siejamos su ankstesniais ligos protrūkiais JAV.
Infekcijos protrūkiai dažniau pasitaiko tropinio ar subtropinio klimato zonose, pavyzdžiui, Centrinėje Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje. Tačiau JAV ir Europoje vis dažnėjančios karščio bangos sukuria palankias sąlygas parazito plitimui.
Žmonės paprastai suserga maždaug po savaitės nuo užsikrėtimo, nors simptomai gali pasireikšti jau po dviejų dienų. Tiesa, gali ir po dviejų savaičių.
Infekcija gydoma antibiotikais, ir nors dauguma stiprios sveikatos žmonių greičiausiai gali ją įveikti savarankiškai, ilgai trunkanti, negydoma ciklosporiozė gali tęstis mėnesius ir pasikartoti.
Vaikai, vyresnio amžiaus žmonės ir asmenys su susilpnėjusia imunine sistema yra labiau linkę sunkiai susirgti ar net mirti, todėl pajutę simptomus jie turėtų nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.
Norint apskritai išvengti ciklosporiozės užsikrėtimo, JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras, Klyvlendo klinika ir Mičigano sveikatos departamentas rekomenduoja:
– Venkite vartoti maistą ar vandenį, kuris gali būti užterštas. Nevartokite termiškai neapdoroto vandens ir negaminkite maisto su juo;
– Po apsilankymo tualete plaukite rankas muilu ir vandeniu, taip pat prieš maisto ruošimą, jo metu ir po jo;
– Prieš ir po naudojimo nuplaukite visus maisto ruošimo paviršius, įskaitant virtuvės reikmenis, pjaustymo lenteles ir stalviršius;
– Prieš valgant daržoves jas nuplaukite ir nulupkite;
– Paruoštus vaisius ir daržoves kuo greičiau (per dvi valandas) padėkite į šaldytuvą.
Parengta pagal „USA Today“ inf.
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Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui
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