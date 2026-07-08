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Bjaurus vėžys neturi simptomų: liga išsiduoda netikėtu būdu
2026 m. liepos 8 d. 21:09
Lrytas Premium nariams
Vilnietis Romualdas pasakoja, kad inkstų vėžio diagnozę išgirdo 2022 metų vasarį. „Labai sunku buvo priimti šią žinią. Pusmetį blaškiausi, dvejojau, kol galiausiai pasiryžau operacijai“, – sako vyras.
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