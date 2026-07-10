Uždarius sieną su Rusija, Suomijoje pakito lytinių ligų plitimo tendencijos

Pernai Suomijoje buvo užregistruota daugiau nei 12 tūkst. chlamidijos atvejų, o tai yra dažniausia lytiškai plintanti infekcija šalyje. Suomijos sveikatos ir gerovės instituto (THL) užkrečiamųjų ligų registre 2025 m. taip pat buvo užfiksuota apie 2,1 tūkst. gonorėjos ir 329 sifilio atvejų.
THL mokslinių tyrimų profesorius M. Gissleris pastebėjo, kad lytinių ligų plitimo tendencijos pasikeitė po to, kai 2023 m. gruodį Suomija uždarė savo rytinę sieną su Rusija.
„Anksčiau sifilio ir gonorėjos atvejai, ypač susiję su seksu už užmokestį, į Suomiją patekdavo iš Rusijos. Dabar šis maršrutas Suomijos rytuose užsidarė,“ – sakė jis.
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Jis pridūrė, kad ir dabar kai kurie žmonės infekcijomis užsikrečia užsienyje, o ypač vyrai lytiniu būdu plintančias ligas įveža iš tokių šalių kaip Tailandas.
Dauguma lytiškai plintančių infekcijų diagnozuojama jauniems suaugusiesiems, nors atvejų pasitaiko ir tarp vyresnio amžiaus asmenų.
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„Yle“ taip pat įspėja, kad negydomos lytiškai plintančios infekcijos gali sukelti rimtų sveikatos pasekmių. Negydomas sifilis gali kelti grėsmę gyvybei, o gonorėja ir chlamidija gali lemti vaisingumo sutrikimus.