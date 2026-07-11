Gydytojai sunerimę – vis daugiau žmonių patiria insultą vos 20-ies: „Niekada nebuvo tokių jaunų pacientų“

Nors ši nerimą kelianti tendencija glumina medicinos specialistus, vienas ekspertas laikraščiui „The Post“ pateikė keletą įdomių teorijų.
„Niekada neturėjome tokių jaunų pacientų, – sakė „Endeavor Health Neurosciences Institute“ neuroendovaskulinių paslaugų vadovas dr. Mohammad Anadani. – Neįprasta galvoti apie 20-mečius pacientus, patiriančius insultą. Rūpindamiesi tokiais pacientais jaučiame didesnę atsakomybę, nes jie tokie jauni.“
Neseniai Anadani gydė ne vieną, o du jaunus žmones, patyrusius insultą – 24 metų Ann Fulk ir 23 metų Aubrey Hasley.
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Jų insultai buvo didžiulis netikėtumas visiems, ypač todėl, kad abi moterys pagal įprastus kriterijus buvo sveikos.
Anadani mano, kad abiejų insultai buvo embolinės kilmės – tai reiškia, kad krešulys susidarė kitoje kūno vietoje ir nukeliavo į smegenis, o ne susiformavo pačiose smegenų kraujagyslėse.
„Abi vartojo geriamuosius kontraceptikus, kurie, kaip žinoma, didina insulto riziką“, – sakė jis.
Gydytojas taip pat pažymėjo, kad Hasley turėjo nedidelę angą širdyje, kuri greičiausiai prisidėjo prie insulto, nes leido kraujo krešuliui apeiti plaučius ir patekti į smegenis.
„Kalbant apie augantį insultų skaičių tarp jaunesnių suaugusiųjų, tikslios priežastys dar nėra iki galo aiškios, – teigė jis. – Tačiau tikėtina, kad tai susiję su tradicinių smegenų kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, tokių kaip arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, padidėjęs cholesterolio kiekis ir nutukimas, paplitimu.
Taip pat manoma, kad prisideda gyvenimo būdo veiksniai – padidėjęs stresas, ilgos darbo valandos ir fizinio aktyvumo stoka“.
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Tačiau gali būti ir kitų veiksnių. Fulk pasakojo, kad tuo metu, kai patyrė insultą, ji labai daug dirbo, todėl vartojo daug kofeino, rašo „nypost“.
Vienoje jos gėrimo skardinėje buvo 200 mg kofeino. Specialistai rekomenduoja sveikiems suaugusiesiems neviršyti 400 mg kofeino per dieną.
„Nors nėra aiškių įrodymų, tiesiogiai siejančių energinius gėrimus su insultu, keli tyrimai parodė, kad jų vartojimas susijęs su didesne arterinės hipertenzijos ir širdies ritmo sutrikimų, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimo, rizika, – sakė Anadani. – Šios būklės yra žinomi insulto rizikos veiksniai, todėl tikėtina, kad energiniai gėrimai gali didinti insulto riziką, ypač pažeidžiamiems asmenims.“
Iš tiesų, Scarsdale'o kardiologas dr. Evan Levine anksčiau laikraščiui „The Post“ yra sakęs, kad energinius gėrimus laiko vienais iš keturių blogiausių gėrimų širdies sveikatai.
Levine taip pat atkreipia dėmesį į didėjantį „Adderall“ populiarumą ir tai, kaip lengva jį gauti, ypač išpopuliarėjus nuotolinės sveikatos priežiūros bendrovėms.
„Jauniems, sveikiems 20–40 metų žmonėms, vartojantiems šiuos vaistus, širdies sutrikimų rizika yra 57 % didesnė nei tokiems pat sveikiems žmonėms, kurie jų nevartoja“, – teigė Levine.
Anadani mano, kad ši teorija yra visai tikėtina.
„Kalbant apie „Adderall“, moksliniai duomenys nėra vienareikšmiai. Nors dauguma tyrimų nenustatė stipraus ryšio tarp „Adderall“ vartojimo ir insulto, kai kurie tyrimai tokį ryšį vis dėlto nustatė, – sakė jis.
– Nors energiniai gėrimai ir „Adderall“ gali prisidėti prie insultų dažnėjimo tarp jaunų suaugusiųjų, tikėtina, kad jų įtaka yra mažesnė nei tokių rizikos veiksnių, kaip nutukimas, fizinio aktyvumo stoka ir lėtinis stresas.“
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