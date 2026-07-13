Gydytojas pasakė, ką išduoda stiprus skausmas po šonkauliais

Po dešiniu šonkaulių lanku esanti tulžies pūslė skirta tulžiai – cheminiam kepenų produktui, dalyvaujančiam riebaus maisto virškinime, – kaupti. Gydytojas juokauja, kad jos veikimo principas lyg tualeto vandens bakelio: kai nenaudojamas, jis prisipildo vandens, o prireikus – nuspaudžiamas mygtukas ir vanduo išbėga.
Visgi kitaip nei vanduo, jei nenaudojama, tulžies pūslėje susikaupusi tulžis yra linkusi kristalizuotis. Iš kristalų, sako P. Žeromskas, gali pradėti vystytis akmenys.
„Pats akmuo nėra problema. Turbūt 80 proc. žmonių, kurie turi akmenis tulžies pūslėje, net nežino, kad jų turi. Neretai jie diagnozuojami atsitiktinai, atliekant tyrimus dėl kitos priežasties“, – aiškina gydytojas.
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Pasak jo, tai, kad jokie požymiai neišduoda, jog tulžies pūslėje yra akmenų, reiškia, jog susidarę akmenys neturi galimybės pajudėti iš savo buvimo vietos niekur kitur. Tulžies akmenligės simptomų atsiranda tada, kai akmenys ima judėti.
„Jie gali užkimšti tulžies pūslės latakėlį, kuris yra gana siauras – kelių milimetrų diametro. Jį užkimšus atsiranda taip vadinama tulžies pūslės kolika: tulžies pūslė stengiasi išstumti tulžį, o kadangi akmuo užkimšęs latakėlį, pastangos be rezultato. Visgi tulžies pūslė toliau susitraukinėja ir žmogus jaučia stiprų skausmą po dešinėje po šonkauliais“, – aiškina gydytojas ir priduria, kad gana dažnai tokie skausmai atsiranda po maisto.
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Ramu, kol nėra simptomų
Jei nesant simptomų joks gydymas dažniausiai neskiriamas, simptomams atsiradus ir pradėjus kartotis dažniausias kelias – operacija. Anot P. Žeromsko, problema ne vien skausmas: kai akmuo užkemša tulžies lataką, gali prasidėti tulžies pūslės uždegimas, dėl kurio atsiras temperatūra, uždegiminiai rodikliai kraujyje ir pan.
Dėl tokio latakų užkimšimo gali atsirasti mechaninė gelta, be to, tulžies akmenys užkimšdami tulžies latakus gali užkimšti ir kasos latakus.
„Tokiu atveju gali prasidėti ir kasos uždegimas – pankreatitas. Tai viena baisesnių uždegiminių ligų pilve, mat jos pasekmės gali būti labai liūdnos“, – pasakoja P. Žeromskas.
Anot abdominalinės chirurgijos eksperto, operacijos metu tulžies pūslė pašalinama. Taip dėl to, kad žmogus yra prisitaikęs gyventi be šio organo – nors po operacijos kurį laiką gali būti juntamas diskomfortas, ilgainiui pūslės funkciją perima išplatėję tulžies latakai. Be to, pastebi gydytojas, dar iki operacijos tulžies pūslė jau būna beveik nebefunkcionuojanti ir iš esmės žmogus gyvena tarsi jos neturėdamas.
„Idealu, kai operacija vyksta planine tvarka, pasirinkus chirurgui ir pacientui tinkamiausią laiką. Bet jeigu atsiranda pūslės uždegimas, neretai tai yra tokia situacija, kad reikia operuoti čia ir dabar“, – šypteli gydytojas ir priduria, kad įprastai pacientai ligoninėje atsiduria po įvairių šeimos švenčių, kur valgomas riebus maistas, geriami putojantys gėrimai.
Pavojingi maži akmenys
Sužinoti, kad tulžies pūslėje yra akmenų, galima paprasčiausio ultragarsinio pilvo organų tyrimo metu. Išskirti, kas ir kodėl dažniau suserga tulžies pūslės akmenlige, P. Žeromskas negali. Neretai tokios ligos priežastimi tampa nutukimas, dažniau serga ir moterys, mat nėštumo metu tulžis dažniau užsistovi.
Pasak gydytojo, medikamentinis gydymas nėra itin efektyvus. Nors priemonių, kurios esą tirpdo tulžies pūslės akmenis, yra, visgi jų nauda nėra didelė, be to, neretai akmenų atsiranda vėl ir vėl.
„Galop, žiūrint iš chirurginės pusės ir galvojant logiškai, mums pavojingi maži akmenys, nes jie greičiau gali pradėti migruoti ir užkimšti tulžies latakus“, – pastebi P. Žeromskas.
Nesudėtinga operacija
Operacija, kurios prireikia tulžies pūslės pašalinimui, ganėtinai paprasta: padaromi 3–4 nedideli pjūviai, per kuriuos pašalinamas neveikiantis organas. P. Žeromskas sako, kad komplikacijų tokių operacijų metu pasitaiko retai, todėl netrukus pacientas gali grįžti prie įprasto gyvenimo.
„Žinoma, gyvenimas be tulžies pūslės turi niuansų. Įsivaizduokite, kad suvirškintume kažkokį maistą, mums reikia tam tikro kiekio tulžies. Kai tulžies pūslė veikia normaliai, reikalingas kiekis išteka tam, kad būtų užtikrintas tinkamas virškinimas. Kai jos nėra, tulžis, sakykime, varva į žarnyną ir sukelti pilvo pūtimą, nevirškinimą, viduriavimą“, – pasakoja gydytojas ir pastebi, kad tokios situacijos nėra dažnos ir išnyksta bėgant laikui.
Pasak P. Žeromsko, iki pilvo chirurgų kabinetų pacientai ateina jau aiškiai žinodami, kokią problemą turi, ir sąmoningai pasirinkę operaciją, kadangi nori atsikratyti skausmo, kuris trukdo gyventi.
Tulžies pūslės akmenligėpankreatitasPaulius Žeromskas
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